Điểm danh 3 đám cưới đình đám chấn động làng giải trí Hoa ngữ, Dương Tử Quỳnh lấy chồng ở tuổi 61

Dương Tử Quỳnh tâm sự, tỷ phú Jean Todt luôn ủng hộ việc cô theo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Khi nữ diễn viên bận rộn trên phim trường, Jean Todt sắp xếp thời gian đến thăm hoặc gửi hoa quả, nước uống để cô bồi dưỡng.

Trong quá khứ, Dương Tử Quỳnh từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và không có con với doanh nhân Dickson Poon. Năm 23 tuổi, Dương Tử Quỳnh gặp Dickson Poon ở phim trường Yes, Madam (1985) khi đó cô đóng vai chính còn Poon là nhà sản xuất. Cả hai phải lòng nhau và đi đến hôn nhân vào năm 1988.

Đám cưới lãng mạn của cặp sao TVB Mã Quốc Minh - Thang Lạc Văn

Hôm 16.12, nữ diễn viên Thang Lạc Văn chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc trong đám cưới ngọt ngào, lãng mạn của cô và tài tử Mã Quốc Minh kèm lời nhắn gửi: "Mãi là của nhau". Theo HK01, đám cưới của cặp sao vừa diễn ra tại Koh Samui (Thái Lan) và có khoảng 60 người thân, bạn bè tham dự như Đường Thi Vịnh, Hoàng Gia Lạc, Lâm Tử Thiện, Trần Mẫn Chi, Lê Nặc Ý.

Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn công khai mối quan hệ từ tháng 6/2020. Trước đó, tài tử bị bạn gái cũ là á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh phản bội. Mã Quốc Minh từng có ý định kết hôn với Huỳnh Tâm Dĩnh, do đó đây là cú sốc tình cảm lớn với anh. Đặc biệt, Mã Quốc Minh tự nhận mình là người nhàm chán, hướng nội. Do đó, anh thấy may mắn vì gặp được người luôn vui vẻ, lạc quan như Thang Lạc Văn. Nhờ có Thang Lạc Văn, Mã Quốc Minh trở nên năng động, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mã Quốc Minh cầu hôn Lạc Văn hồi tháng 1, sau hai năm hẹn hò. Anh là một trong tài tử chủ chốt của TVB, từng đóng Đổ thành quần anh hội, Hoàng đế lưu manh, Cung tâm kế 2, Bao la vùng trời 2. Tài tử hiện nhận nhiều quan tâm với phim Nữ hoàng tin tức, đóng cùng Xa Thi Mạn.

Đám cưới trăm tỷ của tài tử Đậu Kiêu và ái nữ 'vua sòng bạc'

Hôm 18.4, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức tiệc cưới theo phong cách hiện đại tại khách sạn 6 sao ở đảo Bali (Indonesia). Đám cưới của cặp đôi ước tính tiêu tốn khoảng 50 triệu HKD (gần 150 tỉ đồng).

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức tiệc cưới theo phong cách hiện đại tại khách sạn 6 sao ở đảo Bali (Indonesia).

Sau hôn lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, tài tử Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - con gái "vua sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân (1921 - 2020) tổ chức đám cưới phong cách hiện đại tại khu nghỉ dưỡng 6 sao ở đảo Bali (Indonesia). Địa điểm tổ chức tiệc cưới nằm trên đỉnh vách đá nhìn ra Ấn Độ Dương. Trái với thông tin được tiết lộ trước đó, gia đình cô dâu chú rể đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ.

Đám cưới của tài tử phim Sở Kiều truyện và thiên kim tiểu thư họ Hà diễn ra giữa khung cảnh tuyệt đẹp, thời tiết dễ chịu. Các nghi thức chính tổ chức trong một nhà kính lớn treo đèn pha lê, gắn hàng trăm nhánh cây xanh trên trần, xung quanh trang trí ngập hoa tươi với tông màu nhẹ nhàng, ngọt ngào tạo nên vẻ lãng mạn, sang trọng, xa hoa. Cặp đôi thuê hàng trăm vệ sĩ để đảm bảo sự an toàn và riêng tư của dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng, các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết của cô dâu - chú rể.