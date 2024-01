Dương Tử Quỳnh lên tiếng về việc có con ở tuổi 61 với chồng tỷ phú

Vào ngày 2/1 vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã đăng tải hình ảnh đôi chân của một bé sơ sinh kèm dòng trạng thái: "Điều kỳ diệu bé nhỏ đến với chúng tôi vào ngày đầu tiên của năm 2024. Chúng tôi thật sự rất may mắn, hạnh phúc. Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui to lớn này bằng lời".

Dương Tử Quỳnh đã phải lên tiếng đính chính đứa bé là con của Nicolas - con trai riêng của chồng cô và người vợ trước.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962. Năm 1983, Dương Tử Quỳnh tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Bà nổi tiếng với các phim Ngọa Hổ Tàng Long, Phong Vân phần 2, Hoắc Nguyên Giáp, Xác Ướp 3, Hồi Ức Của Một Geisha, Thái Cực Trương Tam Phong,...Năm 2023 bà lập kỷ lục khi trở thành diễn viên châu Á đầu tiên thắng tượng vàng tại Oscar 2023, với vai trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Dương Tử Quỳnh và ông xã hơn 16 tuổi quen nhau từ lễ khai mạc Đường đua Quốc tế Thượng Hải tháng 6/2004. Được biết, tỉ phú Jean Todt, 78 tuổi, là cựu tay đua người Pháp. Ông từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari và cũng là cựu Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), hiện đang nghỉ hưu. Họ không kết hôn trong suốt 19 năm, nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau. Tháng 7/2013, Dương Tử Quỳnh và tỷ phú người Pháp Jean Todt tổ chức hôn lễ tại Geneva, Thụy Sĩ với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Đến 21/12/2023 vừa qua, nữ diễn viên tổ chức tiệc cưới tại quê nhà Malaysia.