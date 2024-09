Bắt gặp Dương Tử Quỳnh và chồng tỷ phú dư ngoạn trời Tây, để lộ mối quan hệ hôn nhân hiện tại

Thiệp báo hỷ của Dương Tử Quỳnh viết: "Chúng tôi gặp nhau tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 4/6/2004. Vào ngày 26/7/2007, Jean Todt đã ngỏ lời cầu hôn Dương Tử Quỳnh và cô ấy đã nói: "Em đồng ý". Hôm nay, sau 6.992 ngày, vào ngày 27/7/2023, tại Geneva, trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, chúng tôi hạnh phúc ăn mừng giây phút đặc biệt bên nhau".

Dương Tử Quỳnh và người bạn đời quen nhau tại một sự kiện từ năm 2004. Chỉ một thời gian ngắn sau khi quen nhau, doanh nhân người Pháp đã ngỏ lời cầu hôn nữ diễn viên và được cô chấp nhận. Nữ diễn viên gốc Malaysia thừa nhận, cô bị ánh mắt dịu dàng của Jean Todt chinh phục ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình giàu có ở Ipoh, Malaysia. Cô đã có gần 40 năm cống hiến cho điện ảnh. Từng mơ ước trở thành một vũ công ballet từ khi còn nhỏ nhưng phải từ bỏ vì tai nạn chấn thương cột sống. Tử Quỳnh sau đó đạt danh hiệu Hoa hậu Malaysia năm 1983 và bắt đầu dấn thân vào điện ảnh.

Tháng 3/2023, Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 nhờ tác phẩm Everything Everywhere All at Once. Năm 2022, nữ diễn viên được tạp chí TIME vinh danh là Biểu tượng của năm 2022 và góp mặt trong Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm.