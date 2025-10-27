Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Trong lứa mỹ nhân Hoa ngữ thế hệ 90, Dương Tử được đánh giá là diễn viên có những hướng chuyển mình khá rõ rệt. Thay vì tiếp tục đóng phim thần tượng như nhiều gương mặt cùng thời, Dương Tử đang thử thách bản thân với những thể loại kịch bản, nhân vật đa dạng.

Ngày 27/10, tại đại hội xúc tiến đầu tư của nền tảng Tencent Video, dự án phim truyền hình cấp S+ (đầu tư lớn) “Hoa ngọc lan nở, người lại đến” đã chính thức được công bố, với nữ diễn viên chính Dương Tử.

Đây là dự án “đại nữ chủ” - lấy nhân vật nữ làm trung tâm - do biên kịch Phàn Phác của “Võ Mị Nương truyền kỳ” chấp bút. Đạo diễn phim là Dương Dương - người từng chỉ đạo “Tương dạ”, “Mộng hoa lục”, “Phàm nhân tu tiên”.

“Hoa ngọc lan nở, người lại đến” dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời đầy gian truân, sóng gió và cũng huy hoàng của doanh nhân Đổng Trúc Quân, người sáng lập khách sạn Cẩm Giang Thượng Hải.

Từ một cô gái sinh ra trong nghèo khó, Đổng Trúc Quân kết hôn với một nhà cách mạng, sau đó ly hôn và tự mình gây dựng sự nghiệp. Bà đã phá bỏ xiềng xích của số phận, tự tin theo đuổi tự do và viết nên huyền thoại về cuộc đời mình.

Sau 2 phần phim cổ trang “Quốc sắc phương hoa” và “Cẩm tú phương hoa”, các dự án phim mới của Dương Tử đang được quan tâm. Năm nay, nữ diễn viên đóng vai chính trong 3 bộ phim, đều là những dự án chế tác lớn.

Bộ phim “Gia nghiệp” do Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính đã đóng máy vào tháng 4 và dự kiến lên sóng nửa cuối 2025. Hiện Dương Tử đang quay phim truyền hình “Cây sinh mệnh” cùng dàn diễn viên Hồ Ca, Lý Quang Khiết, Trương Triết Hoa.

Đặc biệt, các dự án sắp tới của Dương Tử không phải phim thuộc thể loại ngôn tình thần tượng, mà là những tác phẩm hiện thực xã hội, làm nổi bật sức mạnh của phụ nữ, tập trung vào việc phụ nữ tự vươn lên làm chủ cuộc đời mình

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo "Quốc sắc phương hoa" phát hành trên MangoTV là phim đạt doanh thu quảng cáo biểu ngữ cao nhất các nền tảng, với 12,007 triệu NDT. mSo với mặt bằng chung, doanh thu quảng cáo biểu ngữ của MangoTV chỉ ở tầm trung, thua nền tảng Tencent Video (có 3 phim cao nhất đều trên 10 triệu NDT).

