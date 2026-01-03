TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Đời sống 03/01/2026 13:00

Liên quan vụ người đàn ông cầm ly đập vào đầu gây thương tích cho cô gái ở quán cà phê, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp người này để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 3/1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình (37 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP Thủ Đức cũ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê - Ảnh 1
Bình hung hãn chửi bới và hành hung cô gái. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện một clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung. Sự việc được xác định xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp cùng Công an phường Long Trường khẩn trương xác minh, truy xét và đưa Bùi Thanh Bình về trụ sở làm việc.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê - Ảnh 2
Đối tượng Bùi Thanh Bình (37 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP Thủ Đức cũ) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo báo Người Lao Động, Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 1-1, Bình đi cùng bạn đến quán cà phê nói trên. Tại đây, Bình gây gỗ với Đ.T.N.K.C (17 tuổi) rồi cầm ly uống nước đập vào đầu cô gái, gây thương tích.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, C. cho biết trưa 1-1, cô cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường uống nước.

Bàn của C. và 3 người bạn ngồi bên cạnh bàn Bình đi cùng người phụ nữ. Lúc này, Bình liên tục "mút chuột", "đá lông nheo" với C. khiến cô khó chịu nên đổi chỗ ngồi với bạn.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê - Ảnh 3
Đối tượng Bùi Thanh Bình. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Một lúc sau, C. cùng bạn đi vệ sinh. Khi cô quay lại, Bình vẫn tiếp tục "mút chuột", "đá lông nheo". C. liền phản ứng, đến hỏi ông ta tại sao lại làm vậy với cô.

Bất ngờ, Bình đứng dậy chửi bới, cầm ly thủy tinh lao đến đập vào đầu C. khiến cô tét trán, chảy nhiều máu. Vết thương khiến C. phải đến bệnh viện khâu 4 mũi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời giám định thương tích của nạn nhân để xử lý nghiêm Bình theo quy định.

Lời khai của người chồng hành hung tài xế taxi khi đang lái xe, mặc cho vợ kêu la can ngăn

Lời khai của người chồng hành hung tài xế taxi khi đang lái xe, mặc cho vợ kêu la can ngăn

Tài xế taxi Anh Trương Ngọc Thắng, 27 tuổi, bị nam hành khách ngồi phía sau kẹp cổ, dùng đũa đâm tới tấp vào mặt do mâu thuẫn trong quá trình lái xe.

Xem thêm
Từ khóa:   gây rối trật tự hành hung cô gái ở quán cà phê tin mới

TIN MỚI NHẤT

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Sao Việt 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong

Triệu tập đối tượng 16 tuổi, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Triệu tập đối tượng 16 tuổi, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Công an vào cuộc điều tra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Công an vào cuộc điều tra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên