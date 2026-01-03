TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Liên quan vụ người đàn ông cầm ly đập vào đầu gây thương tích cho cô gái ở quán cà phê, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp người này để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 3/1, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình (37 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP Thủ Đức cũ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bình hung hãn chửi bới và hành hung cô gái. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện một clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung. Sự việc được xác định xảy ra tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp cùng Công an phường Long Trường khẩn trương xác minh, truy xét và đưa Bùi Thanh Bình về trụ sở làm việc. Đối tượng Bùi Thanh Bình (37 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP Thủ Đức cũ) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Theo báo Người Lao Động, Tại cơ quan công an, Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 1-1, Bình đi cùng bạn đến quán cà phê nói trên. Tại đây, Bình gây gỗ với Đ.T.N.K.C (17 tuổi) rồi cầm ly uống nước đập vào đầu cô gái, gây thương tích.

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, C. cho biết trưa 1-1, cô cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường uống nước. Bàn của C. và 3 người bạn ngồi bên cạnh bàn Bình đi cùng người phụ nữ. Lúc này, Bình liên tục "mút chuột", "đá lông nheo" với C. khiến cô khó chịu nên đổi chỗ ngồi với bạn. Đối tượng Bùi Thanh Bình. Ảnh: Báo Người Lao Động. Một lúc sau, C. cùng bạn đi vệ sinh. Khi cô quay lại, Bình vẫn tiếp tục "mút chuột", "đá lông nheo". C. liền phản ứng, đến hỏi ông ta tại sao lại làm vậy với cô. Bất ngờ, Bình đứng dậy chửi bới, cầm ly thủy tinh lao đến đập vào đầu C. khiến cô tét trán, chảy nhiều máu. Vết thương khiến C. phải đến bệnh viện khâu 4 mũi. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời giám định thương tích của nạn nhân để xử lý nghiêm Bình theo quy định.

