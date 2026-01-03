Nguyễn Công Tùng, 51 tuổi, nghi ngờ người đàn ông qua lại bất chính với vợ mình nên cùng con trai tìm đến nhà truy sát.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 2/1, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ 2 cha con đi đánh ghen làm 1 người tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa vợ mình và ông NNV (56 tuổi), nên sáng sáng 1/1 Nguyễn Công Tùng (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) cùng con trai là NCT (17 tuổi) đi tìm ông V để đánh ghen.

Trong lúc xảy ra xô xát, Tùng đã dùng dao đâm ông V tử vong tại chỗ. Riêng T cũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Đối tượng Nguyễn Công Tùng, 51 tuổi. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin trên VietNamNet, sau khi nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và truy xét đối tượng. Được sự vận động của lực lượng chức năng, sau hơn một giờ gây án, Nguyễn Công Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã Nguyễn Thị Bé thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân để qua Lào trốn truy nã.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-thap-cha-ru-con-trai-i-anh-ghen-am-tinh-ich-tu-vong-750049.html