Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong

Đời sống 03/01/2026 11:19

Nguyễn Công Tùng, 51 tuổi, nghi ngờ người đàn ông qua lại bất chính với vợ mình nên cùng con trai tìm đến nhà truy sát.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 2/1, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ 2 cha con đi đánh ghen làm 1 người tử vong.

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa vợ mình và ông NNV (56 tuổi), nên sáng sáng 1/1 Nguyễn Công Tùng (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) cùng con trai là NCT (17 tuổi) đi tìm ông V để đánh ghen.

Trong lúc xảy ra xô xát, Tùng đã dùng dao đâm ông V tử vong tại chỗ. Riêng T cũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen, đâm 'tình địch' tử vong - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Công Tùng, 51 tuổi. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin trên VietNamNet, sau khi nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ hiện trường và truy xét đối tượng. Được sự vận động của lực lượng chức năng, sau hơn một giờ gây án, Nguyễn Công Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Nguyễn Thị Bé thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân để qua Lào trốn truy nã.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen làm 1 người tử vong tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Sao Việt 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

Ngày nghỉ thứ 3 của Tết Dương lịch: 43 người thương vong do tai nạn giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Triệu tập đối tượng 16 tuổi, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Triệu tập đối tượng 16 tuổi, nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Công an vào cuộc điều tra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Công an vào cuộc điều tra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 3/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn cùng tăng, dự báo tiếp tục đi lên