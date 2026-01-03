Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin báo Người Lao Động, chiều 2/1, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thân tử vong trong vụ sập bờ kè sông Ba thuộc thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Sáng cùng ngày, ông Bùi Xuân V. (SN 1961), bà Lê Thị T. (SN 1961, vợ ông V.), ông Đỗ Xuân H. (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1967, vợ ông H.) đi trồng cây keo thuê thì gặp trời mưa nên vào bờ kè trú mưa. Lúc này, mảng bê-tông của bờ kè đổ sập, đè 4 người tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra nguyên nhân. Theo phản ánh của người dân, mảng bê-tông bị sập là do đợt mưa lũ tháng 11-2025 làm chân tường bị xói lở "hở hàm ếch". Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, cho biết đoạn bờ kè xảy ra vụ tai nạn được xây dựng và bàn giao vào năm 2019. Chính quyền địa phương đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo chờ sửa chữa đoạn bờ kè này nhưng có thể trong lúc đi làm, người dân đã đưa các biển báo sang một bên.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 2/1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ sập bờ kè làm bốn người tử vong.

Hiện trường vụ sập bờ kè. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, một nhóm người đi làm rẫy keo vào nghỉ ngơi gần bờ kè ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành. Trong lúc nhóm người đang nghỉ ngơi thì bờ kè bất ngờ đổ sập, làm bốn người chết.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, bờ kè nơi xảy ra sự việc đã bị hư hỏng từ đợt mưa lũ tháng 11/2025.

Danh tính các nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ sập bờ kè sông Ba Trong lúc nhiều người trồng keo, đoạn bờ kè sông Ba bất ngờ đổ sập đè 4 người trong 2 gia đình tử vong.

