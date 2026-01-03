NÓNG: Hot girl Trung Quốc tuyên bố từng quan hệ với hơn 10 sao nam đình đám

Sao quốc tế 03/01/2026 15:15

Một hot girl Trung Quốc có tên Iamrosie (Tư Hiểu Địch) đăng tải hàng loạt hình ảnh và bài viết cho biết việc cô từng có quan hệ tình cảm với Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn, Khuất Sở Tiêu, Ngô Diệc Phàm…

sáng 3/1, hot girl Trung Quốc có tên Iamrosie (Tư Hiểu Địch) đăng tải hàng loạt hình ảnh và bài viết cho biết việc cô từng có quan hệ tình cảm với Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn, Khuất Sở Tiêu, Ngô Diệc Phàm… theo tờ Sohu.

Kèm theo bài đăng, người này viết: "Tôi đã ngủ với tất cả ngôi sao hàng đầu khi mới 30 tuổi". Trong bài viết, tài khoản Iamrosie đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của cô với các ngôi sao.

 

Trong một tin nhắn được cho là với Lâm Canh Tân, cả hai thường nói chuyện thân mật vào khoảng nửa đầu 2023. Người này còn tung ra hình ảnh và video một buổi tụ tập có Phạm Thừa Thừa.

NÓNG: Hot girl Trung Quốc tuyên bố từng quan hệ với hơn 10 sao nam đình đám - Ảnh 1

Một tin nhắn khác có nội dung Iamrosie nói Đàn Kiện Thứ để quên áo ở nhà cô. Tài khoản được cho là Đàn Kiện Thứ phản hồi rằng cứ vứt nó đi. Theo tin nhắn, hai người qua lại khoảng cuối 2021 và đầu 2022.

Trong khi đó, người này nhắn tin với Trương Nhất Sơn vào giữa năm 2024. Chưa hết, Iamrosie còn cho biết nam diễn viên này là người cô yêu nhất và thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cô.

Người này công bố loạt ảnh khác cho thấy cảnh cô nằm cạnh một chàng trai trên giường. Trong bức ảnh, gương mặt chàng trai được nhận xét khá giống Lộc Hàm. Iamrosie cũng đăng tải loạt video ngắn với phần chú thích dường như ám chỉ "yêu Lộc Hàm".

NÓNG: Hot girl Trung Quốc tuyên bố từng quan hệ với hơn 10 sao nam đình đám - Ảnh 2

Vụ việc gây chấn động và lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, công ty quản lý của Lộc Hàm và Phạm Thừa Thừa nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Công ty khẳng định những cáo buộc kể trên là sai sự thật và 2 ngôi sao chỉ là "người quen xã giao" với blogger này.

Đại diện của Lộc Hàm tuyên bố đã thu thập bằng chứng để khởi kiện. Sau đó, hàng loạt ngôi sao khác cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Đại diện của Lâm Canh Tân, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ… kêu gọi khán giả dừng lan truyền những thông tin vô căn cứ.

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện trong một livestream lúc rạng sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Canh Tân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), 3 con giáp này Tài Lộc tăng vun vút, tiền bạc kéo đến ùn ùn, giàu có gia tăng gấp vạn lần

Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), 3 con giáp này Tài Lộc tăng vun vút, tiền bạc kéo đến ùn ùn, giàu có gia tăng gấp vạn lần

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/1/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/1/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trong 10 ngày tới (13/1/2026), 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp Hồng Phát

Trong 10 ngày tới (13/1/2026), 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp Hồng Phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, phúc khí trải dài vạn dặm, 3 con giáp 'uống trọn lộc trời', đường công danh rộng mở, tiền tài phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Đúng 12h trưa mai (4/1/2026), 3 con giáp rước thêm Tài Lộc, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần, tiền bạc phủ phê

Đúng 12h trưa mai (4/1/2026), 3 con giáp rước thêm Tài Lộc, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tử vi tuần mới (5/1 - 11/1/2026), 3 con giáp này khổ tận cam lai, Đắc Tài Đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài yêu chiều, tiền tài rực rỡ, ngồi không vẫn giàu nứt vách, toại nguyện đủ điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Tử vi Chủ Nhật 4/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi Chủ Nhật 4/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

3 phút của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' khiến Đàm Tùng Vận bị lấn át hoàn toàn

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính