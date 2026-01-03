NÓNG: Hot girl Trung Quốc tuyên bố từng quan hệ với hơn 10 sao nam đình đám

Một hot girl Trung Quốc có tên Iamrosie (Tư Hiểu Địch) đăng tải hàng loạt hình ảnh và bài viết cho biết việc cô từng có quan hệ tình cảm với Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn, Khuất Sở Tiêu, Ngô Diệc Phàm…

sáng 3/1, hot girl Trung Quốc có tên Iamrosie (Tư Hiểu Địch) đăng tải hàng loạt hình ảnh và bài viết cho biết việc cô từng có quan hệ tình cảm với Lâm Canh Tân, Lộc Hàm, Thái Từ Khôn, Đàn Kiện Thứ, Trương Nhất Sơn, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, Lý Vấn Hàn, Khuất Sở Tiêu, Ngô Diệc Phàm… theo tờ Sohu.

Kèm theo bài đăng, người này viết: "Tôi đã ngủ với tất cả ngôi sao hàng đầu khi mới 30 tuổi". Trong bài viết, tài khoản Iamrosie đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của cô với các ngôi sao.

Trong một tin nhắn được cho là với Lâm Canh Tân, cả hai thường nói chuyện thân mật vào khoảng nửa đầu 2023. Người này còn tung ra hình ảnh và video một buổi tụ tập có Phạm Thừa Thừa.

Một tin nhắn khác có nội dung Iamrosie nói Đàn Kiện Thứ để quên áo ở nhà cô. Tài khoản được cho là Đàn Kiện Thứ phản hồi rằng cứ vứt nó đi. Theo tin nhắn, hai người qua lại khoảng cuối 2021 và đầu 2022.

Trong khi đó, người này nhắn tin với Trương Nhất Sơn vào giữa năm 2024. Chưa hết, Iamrosie còn cho biết nam diễn viên này là người cô yêu nhất và thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cô.

Người này công bố loạt ảnh khác cho thấy cảnh cô nằm cạnh một chàng trai trên giường. Trong bức ảnh, gương mặt chàng trai được nhận xét khá giống Lộc Hàm. Iamrosie cũng đăng tải loạt video ngắn với phần chú thích dường như ám chỉ "yêu Lộc Hàm".

Vụ việc gây chấn động và lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, công ty quản lý của Lộc Hàm và Phạm Thừa Thừa nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Công ty khẳng định những cáo buộc kể trên là sai sự thật và 2 ngôi sao chỉ là "người quen xã giao" với blogger này.

Đại diện của Lộc Hàm tuyên bố đã thu thập bằng chứng để khởi kiện. Sau đó, hàng loạt ngôi sao khác cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Đại diện của Lâm Canh Tân, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ… kêu gọi khán giả dừng lan truyền những thông tin vô căn cứ.

