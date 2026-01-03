Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), 3 con giáp này Tài Lộc tăng vun vút, tiền bạc kéo đến ùn ùn, giàu có gia tăng gấp vạn lần

Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ chủ động giao lưu và tiếp xúc với mọi người, nhờ việc này, bạn có thể gặp được quý nhân và được giới thiệu cho những cơ hội bất ngờ.

Tài chính của bạn có những dấu hiệu đi lên đáng mừng. Bạn có thể tìm được cơ hội đầu tư đáng giá trong ngày hôm nay do có mối quan hệ rộng với khách hàng, đối tác. Hãy nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên đối thủ.



Hỏa khắc Kim, bạn cảm thấy nghi ngờ nửa kia của mình. Trước khi tin theo lời đồn thổi và kết tội đối phương, bạn cần tìm hiểu rõ ràng vấn đề, đồng thời trò chuyện chân thành với người ấy. Nếu có hiểu lầm, đôi bên nên cùng tháo gỡ.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), cho biết Thiên Ấn cho thấy cách làm việc của Mùi hơi bảo thủ và khó tính nên không được lòng đồng nghiệp. Nhưng may mắn rằng bạn là người có năng lực thực sự và giỏi lo toan mọi thử thách đến với mình nên cấp trên khá thích cách làm việc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính sa sút, bạn không nên đầu tư mù quáng kẻo thất thoát tiền bạc. Tương Xung cảnh báo trước những nguy cơ tiềm ẩn ở những người mới tập tành kinh doanh hoặc đầu tư hùn vốn làm ăn, không cẩn thận là mất cả chì lẫn chài.

Đường tình duyên cũng đang không được may mắn. Bạn và người cũ không còn duyên nợ với nhau nên đừng cố chấp quay lại nhiều lần. Những ai đang trong một mối quan hệ mập mờ thì nên chấm dứt càng sớm càng tốt vì chỉ có bạn là người thiệt thòi mà thôi.

Con giáp tuổi Dần

Trong 3 tháng liên tiếp (1, 2 và 3/2026), Chính Ấn mang lại thành tích mà tuổi Dần có thể tự hào với bản thân. Bản mệnh vốn là người có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, đó là lý do bạn không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được thành tựu như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, lúc này được quý nhân giúp đỡ, nên dù có trở ngại bạn cũng có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Nếu gặp được người có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ thì bạn càng đỡ lãng phí nguồn lực của mình.



Thời gian này, bạn cũng nên sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát. Việc này sẽ giúp lưu thông luồng khí trong nhà, đem lại sự thoải mái, năng lượng tích cực cho bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!