Sốc nặng trước cảnh tượng người đàn ông thản nhiên ngồi 'nói chuyện' với rắn hổ mang

Vụ việc kỳ lạ này đã được ghi lại và clip hiện đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào ngày 1/1. Mọi người đều mắc chứng sợ rắn (Ophidiophobia) thì một người đàn ông ở Chhatarpur, Madhya Pradesh, Ấn Độ, lại được nhìn thấy đang 'trò chuyện' với một con rắn trong khi sưởi ấm bên cạnh đống lửa.
Video 5 giờ 28 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý