Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 03/01/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), Bán Hợp giúp công việc và các mối quan hệ xã hội của tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh có thể nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Mặc dù không có đột phá lớn, nhưng đây là một ngày vững chắc để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. 

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nguồn thu nhập chính vẫn đang ổn định, không có biến động lớn. Cơ hội kiếm lợi nhuận bất ngờ là có hạn, nên không khuyến khích đầu tư quá nhiều tiền vào các dự án rủi ro trong ngày này. Bạn tốt nhất nên duy trì dòng tiền dồi dào sẽ khôn ngoan hơn.

 

Nhân duyên với với người khác giới tăng lên. Người độc thân có thể tìm được đối tượng phù hợp qua sự giới thiệu của bạn bè. Người đang trong mối quan hệ cần tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn nhỏ để tránh sự nhàm chán, làm mới tình cảm.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), cục diện Tam Hợp có thể sẽ mang đến không ít tin tốt lành cho người tuổi Ngọ. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển chính là điều khiến không ít người phải thầm ghen tị với bạn đó.  

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên Kiếp Tài chiếu mệnh lại cảnh báo họa phá tài có thể đang ở ngay bên cạnh bạn. Nếu không có lòng đề phòng, chắc chắn bạn sẽ khó tránh cảnh tiền bạc thất thoát đâu. Đừng tin người quá dễ dàng để rồi phải nhận về những quả đắng lúc nào chẳng hay. 
 

Hỏa Thổ tương sinh giúp cho vận trình tình cảm của con giáp trở nên tươi sáng hơn hẳn thường ngày. Các cặp đôi dần biết thấu hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Tình cảm đủ lớn khiến những sóng gió xảy đến bỗng nhỏ bé đến lạ thường. Sức mạnh mà cả hai có được đủ để đánh bại những khó khăn thử thách trước mắt.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), tài vận của tuổi Tuất có dấu hiệu thăng hoa rực rỡ. Tài lộc vượng phát, tiền bạc dư dôi, lộc ào ào đổ về nhà nên không phải suy tính quá nhiều với chuyện chi tiêu, cứ thoải mái làm theo ý mình miễn là trong giới hạn cho phép. 

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Không những “đỏ bạc”, hôm nay tuổi này còn “đỏ tình” khi gặp ngày Lục Hợp. Tình duyên nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về được bên nhau, vượt qua mọi rào cản và khoảng cách ngăn trở hai người dù lớn đến đâu.

 

Con giáp này sẽ chẳng để quá khứ ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại của mình. Bạn luôn trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại bởi đó là những điều bạn đã nỗ lực không nhỏ để có được. Vậy nên hãy cứ tự tin bước về phía trước và đừng quay đầu lại, tương lai ở phía trước và hoàn toàn nằm trong tay bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

