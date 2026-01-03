Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Sao Việt 03/01/2026 11:50

Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nhờ diện mạo mới lạ.

Mới đây, nữ diễn viên Châu Phóng đã đăng tải loạt ảnh chụp chung cùng Triệu Lệ Dĩnh và nhiều người bạn thân thiết trong một buổi tụ họp ấm cúng.

Ngay khi xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nhờ diện mạo mới lạ. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi để tóc mái bằng, kiểu tóc vốn hiếm khi gắn liền với hình ảnh quen thuộc của cô suốt nhiều năm qua.

 

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này - Ảnh 1

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh diện áo cổ lọ chấm bi tông đỏ làm lớp trong, phối cùng áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ bên ngoài. Cô buộc gọn tóc, đội mũ lưỡi trai màu đen, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động. Diện mạo này giúp nữ diễn viên sinh năm 1987 toát lên vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống, thậm chí được nhiều khán giả nhận xét trông “hack tuổi” đáng kể.

Trước sự thay đổi ngoại hình này, đông đảo người hâm mộ không khỏi tò mò và nhanh chóng đặt ra nhiều suy đoán. Không ít ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh có thể đã cắt tóc mái bằng để phục vụ cho một vai diễn mới, bởi trong các lần xuất hiện trước đây, cô thường trung thành với kiểu tóc không mái hoặc mái thưa nhẹ nhàng. Việc bất ngờ thay đổi phong cách khiến khán giả càng thêm kỳ vọng vào những dự án tiếp theo của nữ diễn viên.

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này - Ảnh 2

Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã được xem là một trong những nữ diễn viên Hoa ngữ luôn gây chú ý mỗi khi thay đổi ngoại hình. Dù là cắt tóc ngắn, để tóc dài, nhuộm màu mới hay đơn giản chỉ là thay đổi cách trang điểm, mỗi lần xuất hiện với diện mạo khác lạ, cô đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Sức hút ấy không chỉ đến từ nhan sắc mà còn bởi hình ảnh chăm chỉ, nghiêm túc với nghề mà Triệu Lệ Dĩnh xây dựng suốt nhiều năm.

 

Việc thay đổi ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh thường gắn liền với các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, đặc biệt là những vai diễn mới. Chính điều này khiến khán giả ngày càng tò mò, mong chờ và sẵn sàng dõi theo từng bước chuyển mình của cô.

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời

Triệu Lệ Dĩnh bị tố 'không muốn đóng quảng cáo' nhưng vẫn nhận lời mời

Diện mạo của Triệu Lệ Dĩnh trong 1 đoạn clip mới đây khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

