'Thắng lớn' nhờ vai phụ trong 'Vân Chi Vũ', Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi tung loạt ảnh 'tình bể bình'

Mới đây, tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc tung bộ ảnh hoạ báo trong ấn phẩm tháng 10 của hai diễn viên Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi.

Mới đây, tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc tung bộ ảnh hoạ báo trong ấn phẩm tháng 10 của hai diễn viên Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi. Ngay sau đó, bộ ảnh bất ngờ leo lên Top 1 xu hướng tìm kiếm của nền tảng Weibo.

Trước đó, Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình trực tuyến “Vân Chi Vũ" - một trong những phim Hoa ngữ hot nhất mùa hè 2023. “Vân Chi Vũ" do Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách đóng chính, nhưng dàn diễn viên phụ Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi, Điền Gia Thuỵ lại gây chú ý, nhờ kịch bản xây dựng hình tượng nhân vật phụ hấp dẫn hơn dàn diễn viên chính. Lư Dục Hiểu đóng vai Thượng Quan Thiển, nữ sát thủ của tổ chức Vô Song, thâm nhập vào nhà họ Cung làm gián điệp, với thân phận vợ của Cung Thượng Giác (do Thừa Lỗi thủ vai). Cả hai được khen diễn xuất ăn ý, làm nổi bật tính cách nhân vật. Dù kết thúc không có hậu nhưng chuyện tình của cặp đôi này để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Khi “Vân Chi Vũ" lên sóng, các chủ đề về cặp đôi phụ được thảo luận nhiều hơn đôi chính. Có những thời điểm, trên nền tảng mạng xã hội Weibo và Douyin, cặp đôi Thượng Giác - Quan Thiển với tên gọi “Dạ Sắc Thượng Thiển” đứng Top 1 chủ đề về cặp đôi phim truyền hình hot nhất. “Vân Chi Vũ" đã kết thúc vào tháng 9, nhưng trên bảng xếp hạng mới nhất về các nhân vật hút fan của phim truyền hình Trung Quốc (tính từ ngày 18/9 đến 24/9), Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi vẫn lần lượt chiếm lĩnh Top 2 và Top 3. Trong vòng 3 tuần của tháng 9 (từ 4.9 đến 24.9), Thừa Lỗi có thêm 950.600 người theo dõi tài khoản Weibo, trong khi Lư Dục Hiểu cũng kết nạp thêm 861.700 người theo dõi mới. Tốc độ tăng trưởng của cặp đôi vượt trội so với Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-lon-nho-vai-phu-trong-van-chi-vu-lu-duc-hieu-va-thua-loi-tung-loat-anh-tinh-be-binh-621174.html