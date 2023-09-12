Điểm danh 3 bộ phim thanh xuân gây sốt của Lư Dục Hiểu, visual chuẩn nữ thần học đường!

Sao quốc tế 12/09/2023 16:37

Bên cạnh Vân Chi Vũ, Lư Dục Hiểu cũng từng tạo được thiện cảm với khán giả qua các vai chính trong một số bộ phim thanh xuân học đường. 

Gần đây, bộ phim Vân Chi Vũ do Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách, Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu đóng chính đang gây được sức hút lớn trên màn ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt, đối với Lư Dục Hiểu, nữ diễn viên cũng dần được nhiều khán giả chú ý hơn với vai diễn sát thủ Thượng Quan Thiển trong phim. Bên cạnh Vân Chi Vũ, Lư Dục Hiểu cũng từng tạo được thiện cảm với khán giả qua các vai chính trong một số bộ phim thanh xuân học đường.            

Ngày Mai Cũng Muốn Gặp Anh (2022)

Ngày Mai Cũng Muốn Gặp Anh kể về câu chuyện đầy duyên phận của bốn người trẻ là Giang Khản (Trương Khang Lạc thủ vai), Đinh Liễu Liễu (Trương Sở Hàn thủ vai), Đinh Mãn (Tạ Hưng Dương thủ vai) và Liêm Ca Dao (Lô Dục Hiểu thủ vai).

Đặc biệt, hai con người có tính cách đối lập là Giang Khản và Đinh Liễu Liễu đã nảy sinh tình cảm với nhau. Trong khi đó, Đinh Mãn cùng Liêm Ca Dao đều yêu thầm đối phương sau đó cũng trải qua một mối tình đầy ngọt ngào.

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Thời Gian Và Anh, Vừa Hay Đúng Lúc (2022)

Thời Gian Và Anh, Vừa Hay Đúng Lúc xoay quanh câu chuyện tình yêu thanh xuân giữa Lâm Tích (Lư Dục Hiểu thủ vai) và Quý Quân Hành (Ngô Tuấn Đình thủ vai).

Điểm danh 3 bộ phim thanh xuân gây sốt của Lư Dục Hiểu, visual chuẩn nữ thần học đường! - Ảnh 2Điểm danh 3 bộ phim thanh xuân gây sốt của Lư Dục Hiểu, visual chuẩn nữ thần học đường! - Ảnh 3

Trong một lần đi chơi bóng rổ, anh trai Lâm Tích không may bị xe ô tô đâm trúng và không qua khỏi. Sau khi con trai qua đời, bố mẹ Lâm Tích quyết định hiến tim và người nhận được trái tim ấy lại là em trai của Quý Quân Hành.

Lâm Tích đã nhầm rằng người nhận được quả tim của anh trai mình là Quý Quân Hành nên cô tìm mọi cách tiếp cận làm bạn với anh để vơi đi nỗi nhớ anh trai. Sau khi cả hai nảy sinh tình cảm thì sự thật được làm rõ. Quý Quân Hành đã quyết định ngỏ lời để cả hai bắt đầu làm bạn lại từ đầu.

Điểm danh 3 bộ phim thanh xuân gây sốt của Lư Dục Hiểu, visual chuẩn nữ thần học đường! - Ảnh 4Điểm danh 3 bộ phim thanh xuân gây sốt của Lư Dục Hiểu, visual chuẩn nữ thần học đường! - Ảnh 5

Sau thành công của Thời Gian Và Anh, Vừa Hay Đúng Lúc, Lư Dục Hiểu có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp và liên tục nhận được nhiều lời mời hợp tác đóng phim.   

Cả Thế Giới Đang Chờ Hai Người Chia Tay (2023)

Cả Thế Giới Đang Chờ Hai Người Chia Tay kể về câu chuyện của cặp đôi oan gia Kỷ Thuật (Chu Chính Đình thủ vai) và Tống Ngôn Thất (Dư Lục Hiểu thủ vai). 

Điểm danh 3 bộ phim thanh xuân gây sốt của Lư Dục Hiểu, visual chuẩn nữ thần học đường! - Ảnh 6Điểm danh 3 bộ phim thanh xuân gây sốt của Lư Dục Hiểu, visual chuẩn nữ thần học đường! - Ảnh 7

Kỷ Thuật là một nhà văn mắc bệnh lãnh cảm nên tiểu thuyết của anh thường thể hiện những suy nghĩ bi quan của mình cùng kết cục bi thương. Tống Ngôn Thất bất mãn với chiều hướng câu chuyện của Kỷ Thuật, một cách tình cờ cả hai đã mở ra một lối đi bí mật qua lại giữa thế giới hiện thực và tiểu thuyết. Mối duyên giữa cặp đôi oan gia ngõ hẹp Kỷ Thuật - Tống Ngôn Thất cũng bắt đầu từ đây. 

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'!

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'!

Bộ ảnh 'lịch kiếp' của Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu ngay lập tức gây chú ý và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.

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