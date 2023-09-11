Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'!

Sao quốc tế 11/09/2023 06:33

Bộ ảnh 'lịch kiếp' của Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu ngay lập tức gây chú ý và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.

Sau những tập đầu tiên của bộ phim cổ trang Vân Chi Vũ, cặp đôi phụ Thừa Lỗi (vai Cung Thượng Giác) và Lư Dục Hiểu (vai Thượng Quan Thiển) đang được khán giả quan tâm và yêu mến nhất. Trái ngược với hình ảnh nam nham hiểm - nữ tâm cơ trên màn ảnh, sự tương tác của cả hai ngoài đời thực khiến nhiều khán giả "đứng ngồi không yên".

Mới đây, ngay sau tập 12 của bộ phim được phát sóng, tối ngày 10/9, Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu bất ngờ cùng đăng tải bộ ảnh thanh xuân ngọt ngào trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Cụ thể, Thừa Lỗi đăng tải loạt ảnh cùng dòng trạng thái "gió đêm mùa thu”, Lư Dục Hiểu lại viết “ánh trăng yên tĩnh”. 

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 1

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 2

Ngay khi vừa chia sẻ, bộ ảnh "lịch kiếp" của Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu ngay lập tức gây chú ý và nhận về nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Bên cạnh lời khen trầm trồ trước nhan sắc của cả hai, nhiều người bình luận màu sắc, bối cảnh khiến họ liên tưởng đây là hình ảnh về thước phim thanh xuân vườn trường lãng mạn nào đó. Đáng chú ý, một số người bình luận rằng mong cả hai sẽ có cơ hội cùng hợp tác trong bộ phim hiện đại.                    

Sự tương tác thân mật và mối quan hệ thoải mái ở ngoài đời của cả hai được nhận định là góp phần mang đến phản ứng tốt về trên phim. Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu cũng được nhận xét rất xứng đôi vừa lứa trên màn ảnh nhờ nhan sắc cùng diễn xuất tốt.  

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 3Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 4Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 5

Hiện tại, trên nền tảng mạng xã hội như Weibo, Douyin, các chủ đề liên quan đến cặp đôi phụ Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu đang được thảo luận nhiều hơn cặp đôi chính. Siêu thoại nhân vật phim của Cung Thượng Giác - Thượng Quang Thiển là “Dạ Sắc Thượng Thiển” cũng đang được khán giả và người hâm mộ không ngừng thảo luận trên các diễn đàn phim ảnh

Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu trong bộ ảnh tràn ngập hơi thở thanh xuân:

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 6Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 7Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 8Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 9Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 10Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 11Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 12Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'! - Ảnh 13

Xôn xao hình ảnh Lư Dục Hiểu ôm bụng bầu, dân tình 'đứng ngồi không yên' hóng phim

Xôn xao hình ảnh Lư Dục Hiểu ôm bụng bầu, dân tình 'đứng ngồi không yên' hóng phim

Thời điểm hiện tại, các khán giả xem phim Vân Chi Vũ đang dành nhiều sự quan tâm cho mối quan hệ giữa hai nhân vật Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu) và Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi).

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