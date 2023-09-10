Xôn xao hình ảnh Lư Dục Hiểu ôm bụng bầu, dân tình 'đứng ngồi không yên' hóng phim

Sao quốc tế 10/09/2023 19:30

Thời điểm hiện tại, các khán giả xem phim Vân Chi Vũ đang dành nhiều sự quan tâm cho mối quan hệ giữa hai nhân vật Thượng Quan Thiển (Lư Dục Hiểu) và Cung Thượng Giác (Thừa Lỗi).

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh nhân vật Thượng Quan Thiển do Lư Dục Hiểu đóng trông như đang ôm bụng bầu. Điều này làm các cư dân mạng phấn khích và suy đoán rằng, có thể nàng sát thủ của Vô Phong đã mang thai (Thừa Lỗi) sau cảnh tắm chung cùng Cung Thượng Giác.

Xôn xao hình ảnh Lư Dục Hiểu ôm bụng bầu, dân tình 'đứng ngồi không yên' hóng phim - Ảnh 1

“Vân Chi Vũ" có kịch bản đấu trí đan xen tình cảm giữa những người con gia tộc họ Cung với dàn sát thủ của tổ chức Vô Phong. Ba cặp đôi trong phim gồm Cung Tử Vũ - Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác - Thượng Quan Thiển, Cung Tử Thương - Kim Phồn đều gây hứng thú với những câu chuyện tình cảm khác nhau.

Tuy nhiên, qua những tập đầu, cặp đôi tạo được dấu ấn nhiều nhất không phải đôi chính Cung Tử Vũ - Vân Vi Sam do Trương Lăng Hách - Ngu Thư Hân thủ vai, mà lại là đôi phụ Cung Thượng Giác - Thượng Quan Thiển do Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu đảm nhận.

Xôn xao hình ảnh Lư Dục Hiểu ôm bụng bầu, dân tình 'đứng ngồi không yên' hóng phim - Ảnh 2

Các chủ đề về cặp đôi phụ được thảo luận nhiều hơn đôi chính. Trên nền tảng mạng xã hội Weibo và Douyin, cặp đôi Thượng Giác - Quan Thiển với tên gọi “Dạ Sắc Thượng Thiển” đang là chủ đề về cặp đôi phim truyền hình hot nhất.

Khán giả cho rằng, sở dĩ đôi chính “Vân Chi Vũ" bị đôi phụ vượt mặt vì ở những tập đầu, tuyến nhân vật phụ được xây dựng hấp dẫn hơn hai nhân vật chính. Đồng thời, diễn xuất của Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu cũng được đánh giá khá tốt, làm nổi bật được tính cách nhân vật.

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Ngoài đời, mỹ nhân 9x này có học vấn đáng ngưỡng mộ, xuất thân chuẩn tiểu thư 'lá ngọc cành vàng' và được trưởng thành trong tình yêu thương của bố mẹ.

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