Tạp chí Bazaar 'nhá hàng' bộ ảnh của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu, Dạ Sắc Thượng Thiển vẫn không thoát khỏi kiếp nạn 'sương khói màn rèm'!

Sáng ngày 28/9, tạp chí Bazaar đăng tải ảnh "nhá hàng" của cặp đôi Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu có tên "Thư tình" kèm lời tựa: "Ta chưa từng viết về định nghĩa của tình yêu. Rồi có một ngày, cơn mưa đi qua, bầu trời trong xanh, gió thổi bay tấm màng the. Ta cầm bút viết một lá thư, nàng có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên không? Trang chính tạp chí của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu sẽ sớm được phát hành, các bạn hãy đón chờ nhé!".

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh "nhá hàng" cùng dòng chú thích này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chia sẻ nhiệt tình từ phía khán giả. Hình ảnh mờ ảo của Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu trong ảnh tạp chí lần này khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh "ngâm suối nước nóng" của Thừa Lỗi (vai Cung Thượng Giác) và Lư Dục Hiểu (vai Thượng Quan Thiển) trong Vân Chi Vũ. Hơn nữa, hình ảnh tràn đầy cảm giác siêu tình tứ của Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu thực sự tạo ra phản ứng hóa học và làm tăng thêm chất nghệ thuật cho bộ ảnh.

Trước đó, những hình ảnh hậu trường chụp ảnh tạp chí của Thừa Lỗi - Lư Dục Hiểu tại Macao cũng khiến dân mạng "đứng ngồi không yên". Các chủ đề liên quan, đặc biệt là siêu thoại nhân vật “Dạ Sắc Thượng Thiển” liên quan đến cặp đôi cũng được khán giả không ngừng thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Hiện người hâm mộ hy vọng bộ ảnh tạp chí đầu tiên của cả hai sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất.

Lư Dục Hiểu là nữ diễn viên trẻ sinh năm 1999, đến từ Thượng Hải. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào chương trình "Phái diễn xuất" - chương trình về diễn xuất do Youku sản xuất. Sau đó, Lư Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim cổ trang Ngọc Chiêu Lệnh (2021) với vai diễn Kỳ Mục Y La. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Lư Dục Hiểu từng theo học ngành thiết kế thời trang tại Vương quốc Anh. Nhưng từ những năm 16 tuổi, Lư Dục Hiểu đã ước mơ trở thành diễn viên nên sau khi trở về nước cô theo đuổi thực hiện ước mơ của mình.

Giống Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi cũng không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Anh tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Hà Bắc và vô tình được đạo diễn phát hiện. Trước Vân Chi Vũ, chàng mỹ nam sinh năm 1993 này từng góp mặt trong một số tác phẩm nổi tiếng như Hư Nhan, Hoàng Hậu Tiến Công,...

Ngoài đời, Thừa Lỗi được nhận xét hiền lành, đa tài. Thừa Lỗi còn khiến dân tình trầm trồ vì chuẩn "con nhà người ta", từ vẽ tranh, chơi nhạc cụ, viết văn đến diễn xuất đều được khen ngợi.