Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ!

Sao quốc tế 28/09/2023 15:31

Nhan sắc rạng rỡ của nàng thơ Lư Dục Hiểu khiến dân mạng hết lời khen ngợi.

Tối 27/9, Lư Dục Hiểu livestream trên trang cá nhân để cùng giao lưu và chia sẻ khoảnh khắc đón sinh nhật tuổi 24 cùng người hâm mộ. Trước đó, cứ vào dịp sinh nhật mỗi năm, nữ diễn viên đều thực hiện vlog nhỏ đọc thư và mở quà do người hâm mộ tặng cho mình.

Xuất hiện trong livestream, Lư Dục Hiểu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, luôn tươi cười và thoải mái tương tác cùng người hâm mộ. Đông đảo khán giả và người hâm mộ cũng dành lời khen ngợi cho nhan sắc kiều diễm và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp tới nữ diễn viên.     

Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 1Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 2

Lư Dục Hiểu là nữ diễn viên trẻ sinh ngày 27/9/1999, đến từ Thượng Hải. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào chương trình Phái diễn xuất - chương trình về diễn xuất do Youku sản xuất. Sau đó, Lư Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim cổ trang Ngọc Chiêu Lệnh (2021) với vai diễn Kỳ Mục Y La. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Năm 2022, Lư Dục Hiểu được khán giả trong nước biết đến nhiều hơn qua vai diễn nữ chính Lâm Tích trong bộ phim thanh xuân học đường Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc. Sau thành công của Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc, Lư Dục Hiểu có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi liên tục có nhiều lời mời hợp tác đóng phim.

Bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 24 của Lư Dục Hiểu do phòng làm việc nữ diễn viên đăng tải: Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 3Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 4Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 5Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 6Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 7Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 8

Trong năm 2023, Lư Dục Hiểu đã có 5 bộ phim phát sóng tính tới thời điểm hiện tại là Ngọc Cốt Dao, 7 Kiếp May Mắn, Vân Chi Vũ và Tây Xuất Ngọc Môn. Tuy chủ yếu là các vai nữ phụ nhưng nữ diễn viên được đánh giá khá cao. Hiện tại cô còn 2 bộ phim đang chờ phát sóng là Đấu Phá Thương Khung 2 và Tích Hoa Chỉ

Bộ ảnh mừng tuổi mới "không giống ai" do chính Lư Dục Hiểu đăng tải: 

Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 9Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 10Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 11Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ! - Ảnh 12

Trong khoảng thời gian vừa qua, nhờ vai diễn ấn tượng trong bộ phim Vân Chi Vũ, tên tuổi của Lư Dục Hiểu vụt sáng hơn bao giờ hết, là bước ngoặt quan trọng đưa cô đến gần hơn với khán giả. Nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân hay các vlog cuộc sống đời thường của mình lên mạng xã hội. 

Tạp chí Bazaar 'nhá hàng' bộ ảnh của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu, Dạ Sắc Thượng Thiển vẫn không thoát khỏi kiếp nạn 'sương khói màn rèm'!

Tạp chí Bazaar 'nhá hàng' bộ ảnh của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu, Dạ Sắc Thượng Thiển vẫn không thoát khỏi kiếp nạn 'sương khói màn rèm'!

Khoảnh khắc tràn đầy cảm giác siêu tình tứ của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu đang khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'.

Xem thêm
Từ khóa:   Lư Dục Hiểu sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tạp chí Bazaar 'nhá hàng' bộ ảnh của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu, Dạ Sắc Thượng Thiển vẫn không thoát khỏi kiếp nạn 'sương khói màn rèm'!

Tạp chí Bazaar 'nhá hàng' bộ ảnh của Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu, Dạ Sắc Thượng Thiển vẫn không thoát khỏi kiếp nạn 'sương khói màn rèm'!

Lư Dục Hiểu - Thừa Lỗi xuất phát đến Macao để chụp ảnh đôi cho tạp chí Bazaar, hơn 5 triệu fan hóng chờ siêu phẩm!

Lư Dục Hiểu - Thừa Lỗi xuất phát đến Macao để chụp ảnh đôi cho tạp chí Bazaar, hơn 5 triệu fan hóng chờ siêu phẩm!

Màn hợp tác đầu tiên của Lư Dục Hiểu - Thừa Lỗi sau Vân Chi Vũ, fan tràn vào chúc mừng!

Màn hợp tác đầu tiên của Lư Dục Hiểu - Thừa Lỗi sau Vân Chi Vũ, fan tràn vào chúc mừng!

Lư Dục Hiểu - Thừa Lỗi 'tình bể bình' trong buổi họp báo, cứ hễ bên nhau là lên 'hot search'!

Lư Dục Hiểu - Thừa Lỗi 'tình bể bình' trong buổi họp báo, cứ hễ bên nhau là lên 'hot search'!

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'!

Lư Dục Hiểu khoe ảnh 'tay trong tay' bên người tình màn ảnh Thừa Lỗi, đẹp đôi đến độ ai cũng mong 'phim giả tình thật'!

Xôn xao hình ảnh Lư Dục Hiểu ôm bụng bầu, dân tình 'đứng ngồi không yên' hóng phim

Xôn xao hình ảnh Lư Dục Hiểu ôm bụng bầu, dân tình 'đứng ngồi không yên' hóng phim

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình