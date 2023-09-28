Lư Dục Hiểu đẹp rạng ngời đón sinh nhật tuổi 24, visual ngọt ngào chuẩn nét nàng thơ!

Xuất hiện trong livestream, Lư Dục Hiểu gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, luôn tươi cười và thoải mái tương tác cùng người hâm mộ. Đông đảo khán giả và người hâm mộ cũng dành lời khen ngợi cho nhan sắc kiều diễm và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp tới nữ diễn viên.

Tối 27/9, Lư Dục Hiểu livestream trên trang cá nhân để cùng giao lưu và chia sẻ khoảnh khắc đón sinh nhật tuổi 24 cùng người hâm mộ. Trước đó, cứ vào dịp sinh nhật mỗi năm, nữ diễn viên đều thực hiện vlog nhỏ đọc thư và mở quà do người hâm mộ tặng cho mình.

Lư Dục Hiểu là nữ diễn viên trẻ sinh ngày 27/9/1999, đến từ Thượng Hải. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào chương trình Phái diễn xuất - chương trình về diễn xuất do Youku sản xuất. Sau đó, Lư Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim cổ trang Ngọc Chiêu Lệnh (2021) với vai diễn Kỳ Mục Y La. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Năm 2022, Lư Dục Hiểu được khán giả trong nước biết đến nhiều hơn qua vai diễn nữ chính Lâm Tích trong bộ phim thanh xuân học đường Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc. Sau thành công của Thời gian và anh, vừa hay đúng lúc, Lư Dục Hiểu có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi liên tục có nhiều lời mời hợp tác đóng phim.

Bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 24 của Lư Dục Hiểu do phòng làm việc nữ diễn viên đăng tải:

Trong năm 2023, Lư Dục Hiểu đã có 5 bộ phim phát sóng tính tới thời điểm hiện tại là Ngọc Cốt Dao, 7 Kiếp May Mắn, Vân Chi Vũ và Tây Xuất Ngọc Môn. Tuy chủ yếu là các vai nữ phụ nhưng nữ diễn viên được đánh giá khá cao. Hiện tại cô còn 2 bộ phim đang chờ phát sóng là Đấu Phá Thương Khung 2 và Tích Hoa Chỉ.

Bộ ảnh mừng tuổi mới "không giống ai" do chính Lư Dục Hiểu đăng tải:

Trong khoảng thời gian vừa qua, nhờ vai diễn ấn tượng trong bộ phim Vân Chi Vũ, tên tuổi của Lư Dục Hiểu vụt sáng hơn bao giờ hết, là bước ngoặt quan trọng đưa cô đến gần hơn với khán giả. Nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân hay các vlog cuộc sống đời thường của mình lên mạng xã hội.