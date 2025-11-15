Thời gian qua, trên mạng xã hội Trung Quốc liên tục xuất hiện thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) chết trong tù.

Thời gian qua, trên mạng xã hội Trung Quốc liên tục xuất hiện thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) chết trong tù. Sự việc bắt nguồn từ bài viết trên Weibo của một người tự xưng là bạn tù của Ngô Diệc Phàm. Người này cho biết trước đó các cai ngục trò chuyện riêng với Ngô Diệc Phàm, vài ngày sau thì nam diễn viên chết.

Trong bức ảnh lan truyền, một người được cho là Ngô Diệc Phàm mặc quần áo trại giam, đang bị thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã lên tiếng vào ngày 11-11, khẳng định đây là ảnh ghép giả, đồng thời cảnh báo không nên lan truyền thông tin sai lệch. Cảnh sát nhấn mạnh: người tung tin đồn chưa được xác minh có thể đối mặt với hậu quả pháp lý.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn Ngô Diệc Phàm đã chết. Vào tháng 3, thông tin 4 công dân Canada bị xử tử vì buôn bán ma túy cũng khiến nhiều người suy đoán có Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, ra mắt năm 2012 với EXO nhưng rời nhóm vào năm 2014 sau khi kiện SM Entertainment để hủy hợp đồng độc quyền. Sau đó, Ngô Diệc Phàm chuyển sang Trung Quốc, phát triển sự nghiệp ca sĩ, diễn viên, nhanh chóng trở thành sao hạng A trong Cbiz.

Tháng 7/2021, Đô Mỹ Trúc, một nữ sinh viên 19 tuổi, tố cáo Ngô Diệc Phàm dụ dỗ và cưỡng hiếp lúc cô 17 tuổi cùng nhiều cô gái trẻ khác, bao gồm trẻ vị thành niên.

Cô tiết lộ Ngô Diệc Phàm dùng chiêu trò mời đóng MV, tổ chức tiệc tùng, chuốc rượu hoặc gây mê để xâm hại nạn nhân.

Ngô Diệc Phàm phủ nhận, đe dọa kiện Đô Mỹ Trúc. Song vụ việc khiến nam nghệ sĩ bị tẩy chay, mất hợp đồng với các thương hiệu lớn và bị xóa sổ khỏi nền tảng giải trí Trung Quốc. Ngày 31-7-2021, Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ.

Tháng 11/2022, Ngô Diệc Phàm bị kết án 11 năm 6 tháng tù vì cưỡng hiếp 3 phụ nữ tại nhà riêng khi họ đang trong tình trạng say xỉn, thêm 1 năm 10 tháng tù vì tội quan hệ tập thể, tổng cộng 13 năm tù.

Sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc và trở về Canada.

