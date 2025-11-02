Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

Đời sống 02/11/2025 06:00

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) để điều tra tội Hành hạ con và Ngô Văn Huy (19 tuổi) về tội Hành hạ người khác.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, và bắt tạm giam Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ con. Cơ quan này cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Huy (19 tuổi, người tình của Như) về hành vi "Hành hạ người khác".

Như là mẹ ruột của bé Phạm Thị M.T. (9 tuổi) - người bị Như cùng người tình bạo hành dã man.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 phê chuẩn.

Hiện sức khỏe của bé gái Phạm Thị M.T. đã ổn định và được xuất viện. Chính quyền phường Tân Uyên, TP.HCM tạm thời đưa bé T. vào Trung tâm bảo trợ do không có người thân chăm sóc.

Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM - Ảnh 1

Hiện sức khoẻ của bé T. đã ổn định - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo Báo Người Lao Động đã đưa tin, bé M.T thường xuyên bị mẹ ruột và người tình kém tuổi của mẹ đánh đập vì cho rằng không nghe lời.

Như - Huy sống tại phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên; đều làm công nhân trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé M.T bị bạo hành, Công an phường Tân Uyên đã đến làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đã đưa bé M.T đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bé M.T sau đó được cơ quan chức năng phường Tân Uyên đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.

