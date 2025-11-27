Đúng hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 27/11/2025 05:50

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra hanh thông và lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Nhờ sự nhanh trí và khả năng ứng biến linh hoạt mà con giáp này có thể giải quyết ổn thoả các vấn đề phát sinh bất ngờ. Đồng thời, tuổi Thân nên tập trung cho việc mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Sự đồng điệu trong quan điểm sống giúp tuổi Mão và nửa kia cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Tuy nhiên, sẽ khó tránh những giận hờn, song đừng quá lo lắng về việc này.

Đúng hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khí vận khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới nên người tuổi Tỵ sẽ không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Người làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ. Ngoài ra, việc lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra còn đem lại cho bản mệnh không ít thành tựu.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của acon giáp này cũng khởi sắc. Trải qua nhiều thăng trầm và mâu thuẫn, tuổi Hợi lại càng thêm thấu hiểu và yêu thương người bạn đời của mình. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ sợ mai mối của bạn bè, đồng nghiệp.

 

Đúng hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ trở nên tương đối suôn sẻ trong thời gian tới. Các kế hoạch vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo mà tuổi Hợi mong muốn. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt, quan trọng là bản mệnh có tinh ý và bản lĩnh nắm bắt hay không. Nguồn thu nhập từ đó cũng dần tăng lên nhanh chóng đem đến cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có bước tiến mới thăng hoa và thuận lợi hơn. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân. Các cặp đôi yêu nhau trải qua nhiều sóng gió nhưng tình cảm vẫn mặn nồng, sắt son.

Đúng hôm nay, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

