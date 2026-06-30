Thương tâm: Bé gái 5 tuổi đã tử vong sau khi ngã từ tầng 10 của một tòa nhà chung cư xuống đất

Cảnh sát cho biết, một bé gái từ 4 đến 5 tuổi đã tử vong sau khi ngã từ tầng 10 của khu chung cư Asha Kiran ở khu Govindpuri, Delhi, Ấn Độ, vào ngày 27/6. Vụ việc thương tâm này đã gây ra sự hoang mang và đau buồn trong cư dân của khu nhà ở.

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