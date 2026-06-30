Diễn xuất cảnh khóc của Bạch Lộc ở 'Mạc Ly' trở thành chủ đề tranh luận

Sao quốc tế 30/06/2026 14:59

Bạch Lộc tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ vai diễn Diệp Ly trong bộ phim cổ trang "Mạc Ly". Những ngày gần đây, từ khóa liên quan đến các cảnh khóc của nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên bảng tìm kiếm thịnh hành, thu hút lượng lớn bình luận từ khán giả.

Những ngày gần đây, cụm từ "Bạch Lộc đã đi đâu tập luyện cảnh khóc vậy?" được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng. Dù mang màu sắc hài hước, phần lớn người dùng sử dụng câu nói này để bày tỏ sự ấn tượng trước khả năng thể hiện cảm xúc của nữ diễn viên.

Theo nhiều khán giả, Bạch Lộc lựa chọn lối diễn tiết chế thay vì gào khóc hay đẩy cảm xúc lên quá mức. Cô chủ yếu truyền tải nỗi đau của nhân vật thông qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt và những khoảng lặng. Ở nhiều phân đoạn gần như không có lời thoại, nữ diễn viên vẫn tạo được cảm giác day dứt, giúp cảm xúc của câu chuyện được đẩy lên cao trào.

Diễn xuất cảnh khóc của Bạch Lộc ở 'Mạc Ly' trở thành chủ đề tranh luận - Ảnh 1

Không ít ý kiến đánh giá đây là bước tiến trong diễn xuất của Bạch Lộc sau nhiều năm hoạt động. Khán giả cho rằng cô đã có sự thay đổi trong cách xử lý tâm lý nhân vật, đặc biệt ở những cảnh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc, qua đó phần nào thoát khỏi hình ảnh quen thuộc ở các tác phẩm trước.

Ngày 26/6, một chủ đề khác với nội dung "Bạch Lộc khóc đến sưng mắt" cũng lọt nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Weibo. Hình ảnh hậu trường ghi lại đôi mắt đỏ và sưng của nữ diễn viên sau khi hoàn thành các cảnh quay nặng về cảm xúc nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều cuộc thảo luận.

Diễn xuất cảnh khóc của Bạch Lộc ở 'Mạc Ly' trở thành chủ đề tranh luận - Ảnh 2

Tuy nhiên, sức nóng của những chủ đề này cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh các bình luận bày tỏ sự đồng cảm với quá trình nhập vai của Bạch Lộc, một số cư dân mạng cho rằng việc những từ khóa liên quan đến nữ diễn viên liên tục xuất hiện có thể là chiến lược truyền thông nhằm duy trì độ phủ sóng cho Mạc Ly. Theo họ, đây là cách quảng bá không còn quá xa lạ đối với các dự án phim Hoa ngữ.

Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn cho rằng yếu tố quan trọng nhất là sức hút của bộ phim cùng màn thể hiện của Bạch Lộc. Những phân cảnh khóc đang trở thành một trong các điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất của Mạc Ly, góp phần giữ tên tuổi nữ diễn viên ở vị trí tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian bộ phim phát sóng.

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Bạch Lộc ghi nhận thành tích nổi bật, vượt Địch Lệ Nhiệt Ba

Mới đây, bảng xếp hạng độ hot nhân vật do Tencent công bố đã ghi nhận biến động đáng chú ý khi nhân vật Diệp Ly trong Mạc Ly do Bạch Lộc đảm nhận bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu, vượt qua Hạ Tư Mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng.

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