Siêu mẫu Hề Mộng Dao xuất hiện bên con gái sau thời gian vắng bóng, ngoại hình nhóc tỳ gây chú ý

Siêu mẫu Hề Mộng Dao và con gái đang nhận được nhiều sự chú ý sau loạt hình ảnh mà cô đăng tải.

Mới đây trong ngày 28/8, siêu mẫu Hà Mộng Dao đã chia sẻ một loạt hình ảnh bên cạnh con gái thứ hai tên là Romee lên mạng xã hội sau một khoảng thời gian dài 'ở ẩn'. Ngoài ra, dòng trạng thái của cô cũng gây nhiều chú ý vì vô cùng đáng yêu: "Lừa con gái của anh". Có thể thấy Hề Mộng Dao đang thực sự chìm đắm trong hạnh phúc khi ở bên hai nhóc tỳ. Ngắm nhìn hình ảnh được đăng tải, Hề Mộng Dao đội chiếc mũ bóng chày, buộc tóc đôi ngựa năng động cá tính. Nữ người mẫu để lộ mặt mộc nhưng làn da vẫn đẹp không tì vết. Hề Mộng Dao ngồi và ôm lấy con gái Romee, giơ ngón 2 trông rất tự nhiên và miệng thì mỉm cười.

Nữ người mẫu để lộ mặt mộc nhưng làn da vẫn đẹp không tì vết. Bên cạnh đó, cô bé Romee nép vào mẹ. Dù còn nhỏ, nhưng có vẻ con gái của Hề Mộng dao đã được thừa hưởng chiều cao hoàn hảo từ mẹ khi sở hữu vóc dáng vượt trội dù chưa đầy 2 tuổi. Tuy không lộ mặt, nhưng nếu nhìn tổng thể chắc chắn cô bé sẽ rất đáng yêu và xinh xắn. Tuy không lộ mặt, nhưng nếu nhìn tổng thể chắc chắn cô bé sẽ rất đáng yêu và xinh xắn. Gây chú ý nhất có vẻ là màn diện đồ đôi của 2 mẹ con. Được biết, đã lâu, Hề Mộng dao chưa đăng bài về con gái mình. Lần cuối bé Romee xuất hiện trên mạng xã hội là vào cuối năm ngoái, khi đó nhóc tỳ nằm dưới đất cùng anh trai bên cạnh cây thông giáng sinh.

Lần cuối bé Romee xuất hiện trên mạng xã hội là vào cuối năm ngoái, khi đó nhóc tỳ nằm dưới đất cùng anh trai bên cạnh cây thông giáng sinh. Theo đó, Hề Mộng Dao và Hà Dư Quân bảo vệ quyền riêng tư của con họ rất tốt, hai em bé đều được đeo khẩu trang khi ra đường và hiếm khi lộ mặt. Hề Mộng Dao, sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô được xem là một trong những "chân dài" Trung Quốc nổi tiếng nhất nhìn thế giới khi được mời trình diễn tại các sự kiện quốc tế, điển hình là nhãn hiệu nội y danh tiếng Victoria's Secret. Cô được xem là một trong những "chân dài" Trung Quốc nổi tiếng nhất nhìn thế giới khi được mời trình diễn tại các sự kiện quốc tế. Năm 2019, siêu mẫu Hề Mộng Dao xác nhận kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân, một trong số những cậu con trai tài năng và được "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân yêu chiều nhất. Kể từ trở thành con dâu của tỷ phú châu Á, Hề Mộng Dao gác lại sự nghiệp thời trang đình đám. Năm 2019, siêu mẫu Hề Mộng Dao xác nhận kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân. Kể từ trở thành con dâu của tỷ phú châu Á, Hề Mộng Dao gác lại sự nghiệp thời trang đình đám Tháng 10/2019, Hề Mộng Dao sinh con trai đầu lòng. Cậu bé cũng là cháu đích tôn của "tỷ phú sòng bạc Macau". Đến tháng 11/2020, cặp đôi này cũng chào đón đứa con gái thứ hai. Tháng 10/2019, Hề Mộng Dao sinh con trai đầu lòng. Cậu bé cũng là cháu đích tôn của "tỷ phú sòng bạc Macau".

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