Lâm Chí Linh là nữ diễn viên thường nhiều lần vướng vào tin đồn bị chồng bạo hành, thậm chí trên mạng xã hội còn xuất hiện hình ảnh được cho là nữ diễn viên bị thương trên cơ thể.

Vào ngày 31/7, Lâm Chí Linh lần đầu tiên phản hồi về tin đồn cô bị bạo hành gia đình. Thông qua người đại diện, người mẫu chia sẻ: "Mong mọi người ngừng lo lắng và lan truyền những tin đồn thất thiệt trên mạng thoạt nhìn đã biết là giả. Các bạn cũng không nên ghép ảnh của người khác vào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mối quan hệ của Lâm Chí Linh và chồng rất tốt, kết hôn nghĩa là đôi bên đều phải nỗ lực để duy trì hôn nhân hạnh phúc".

Bên cạnh đó, phía đại diện cho biết Lâm Chí Linh rất ít đọc các tin đồn trên mạng xã hội: "Tôi chỉ nghe về những tin tức lan truyền gần đây và báo với cô ấy. Cô ấy cười và nói rằng không có bạo lực gia đình, chỉ có những cái ôm. Hy vọng những gì Lâm Chí Linh truyền cho mọi người là năng lượng tích cực, cô ấy sẽ luôn làm việc chăm chỉ như thế này. Tôi hy vọng mọi người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc mỗi ngày".

Lâm Chí Linh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô có vẻ đẹp gợi cảm và thường xuyên lọt vào top bình chọn mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài. Chí Linh tham gia một số phim như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng...

Lâm Chí Linh và chồng kết hôn đã hơn ba năm, tin đồn chân dài bị chồng bạo hành đến nhập viện từng gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh tươi rói, xinh đẹp. Gần đây, cánh paparazzi còn chụp được hình ảnh hai vợ chồng ngôi sao nắm tay nhau đi dạo ở cung điện Versailles, cho thấy hôn nhân viên mãn.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên không còn hoạt động trong giới showbiz sôi nổi như trước đây. Cô tập trung vào việc vun vén tổ ấm nhỏ, chăm sóc chồng và các con.

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