Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 10/10/2026 14:00

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp lên hương, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt trong 79 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 79 ngày tới, Chính Quan soi đường, người tuổi Ngọ tìm ra cơ hội để khẳng định điểm mạnh. Bạn dám nêu lên những quan điểm của mình, thậm chí nhờ vậy mà tập thể tìm ra hướng phát triển mới hiệu quả hơn. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Con giáp này có khả năng sắp xếp đúng người đúng việc, giúp mỗi cá nhân phát huy được điểm mạnh của mình, khiến cả tập thể đều gặt hái được thành tích cao.

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bạn và người ấy đã chân thành và thẳng thắn hơn khi đối diện với cảm xúc của mình, nhờ vậy mà mối quan hệ ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 79 ngày tới, người tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp. Con giáp này đã luôn cố gắng suốt thời gian qua, vì thế mà công sức của bản mệnh được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp có thể tiến những bước đầu tiên thuận lợi trong thời gian này. Vừa làm vừa bình tĩnh học hỏi, dần dần bản mệnh sẽ tìm ra con đường chính xác cho mình. Hơn nữa, xung quanh con giáp này luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu quyết định cho người luôn chân thành với mình một cơ hội. Sự chăm sóc, sẻ chia của đối phương khiến cho bản mệnh vốn rất lạnh lùng cũng dần dần cảm động. Chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày một vững chắc theo thời gian.

Con giáp tuổi Tý

Trong 79 ngày tới, người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong ngày hôm nay. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. 

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là chuyện tình cảm của bản mệnh không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Con giáp này có thể tâm sự những điều mình gặp phải trong cuộc sống với người thân, như vậy bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời người nhà cũng có thể đưa ra gợi ý giúp bản mệnh giải quyết vấn đề.

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