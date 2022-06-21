Xếp vào hàng tứ tiểu hoa 95 của mảng phim truyền hình trong tương lai, Triệu Lộ Tư lại thua mỹ nhân này?

Mới đây, một blogger đã bất ngờ xếp Triệu Lộ Tư vào danh sách tứ tiểu hoa 95 của mảng phim truyền hình trong tương lai. Bên cạnh người đẹp họ Triệu còn có 3 diễn viên trẻ là Nhậm Mẫn, Tống Tổ Nhi , Châu Dã . Theo blogger, Triệu Lộ Tư và Châu Dã sẽ phát triển theo hướng lưu lượng (lượng fan đông đảo). Trong khi Nhậm Mẫn và Tống Tổ Nhi nổi tiếng nhờ duyên khán giả. Blogger cũng nhận định, trong tương lai có thể xuất hiện diễn viên tiềm năng. Thế nhưng ở hiện tại, đây là 4 nhân vật có đường hướng phát triển rộng mở nhất.

Xét về 4 người được đề cử, Châu Dã là diễn viên ít nổi trội nhất. Cô được biết đến thông qua vai phụ trong Sơn Hà Lệnh và Em Của Thời Niên Thiếu. Nữ diễn viên cũng được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Kim Kê. Thế nhưng, Châu Dã chưa có vai chính nào thật sự nổi bật. Vì vậy, tên tuổi của cô không quá phổ biến trong giới giải trí. Xét về thực tích và lượng fan, Châu Dã đều kém so với đàn chị. Cô chỉ được chú ý nhiều hơn sau khi dính tin đồn tình cảm với Lại Quán Lâm.

Tuy nhiên, thông tin này không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Nhiều người đánh giá, lứa tiểu hoa 95 còn có nhiều cái tên như Quan Hiểu Đồng, Lý Lan Địch, Trương Tuyết Nghênh... Họ đều là diễn viên trẻ vừa có ngoại hình vừa có tiềm năng.

Châu Dã - Ảnh: Internet

Nhậm Mẫn từng được khen ngợi trong Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông. Sau đó, cô cũng tiếp tục ghi dấu ấn với phim truyền hình Thanh Bình Nhạc.Tuy nhiên, năng lực diễn xuất của cô không quá ổn định. Tác phẩm Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn đóng cùng Đinh Vũ Hề bị khán giả chê không thương tiếc. Bên cạnh đó, Nhậm Mẫn từng vướng chỉ trích khi dính lùm xùm với Biên Trình. Sau vụ việc, nam diễn viên bị chê là EQ thấp. Trong khi đó, người đẹp họ Nhẫm cũng bị gắn mác trà xanh tâm cơ.

Nhậm Mẫn - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư nổi lên từ Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Tuy nhiên, cô cũng có lịch sử đen khiến hình ảnh đi xuống. Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do cô và Dương Dương chủ diễn cũng không nhận được sự ủng hộ. Thậm chí, nữ diễn viên còn bị chê phá nát nguyên tác, không hợp vai nữ cường, diễn xuất có nhiều lỗ hổng.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cuối cùng, chỉ có Tống Tổ Nhi nhận được nhiều đánh giá tích cực. Nữ diễn viên có diễn xuất ổn định và ít xảy ra tai tiếng trong cuộc sống. Người đẹp họ Tống diễn xuất từ khi còn nhỏ. Điều này giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc. Nữ diễn viên sở hữu ngoại hình xinh xắn và tính cách hoạt bát. Đồng thời, cô cũng là diễn viên hiếm hoi ở tuổi đôi mươi thử sức với vai người phụ nữ đã lập gia đình. Hiện nay, Tống Tổ Nhi vẫn chăm chỉ đóng phim và rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Vì thế, nữ diễn viên nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả. So với Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi vừa có tác phẩm, diễn xuất lẫn duyên khán giả. Cư dân mạng cũng cảm thấy sự nghiệp của người đẹp họ Tống sẽ tiến xa hơn trong tương lai.