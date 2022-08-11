Những vai diễn của Triệu Lộ Tư tưởng không nổi mà nổi không tưởng: Trần Thiên Thiên có sức hút ngoài dự đoán, vai trong Trường Ca Hành chiếm spotlight nữ chính Nhiệt Ba

Trước khi Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta lên sóng, bộ phim này không được chú ý vì đề tài xuyên không lỗi thời và dàn diễn viên không nổi tiếng như Triệu Lộ Tư, Cốc Gia Thành rồi Tiêu Chiến. Nhưng ai ngờ lúc chiếu rồi, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta lại khá hot bởi tình tiết nhẹ nhàng hài hước, Triệu Lộ Tư cũng gây chú ý với vai nữ chính Lạc Phi Phi đáng yêu lại xinh đẹp. Chính nhờ bộ phim này mà sự nghiệp của Triệu Lộ Tư bước sang một trang mới, cũng mở đầu cho chuỗi ngày với đam mê đóng phim xuyên không của cô ấy đó.

Trần Thiên Thiên "Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn" - Ảnh: Internet

Sau Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta thì Triệu Lộ Tư cũng có một dự án không được đánh giá cao, đó là Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Nói một cách chính xác thì bộ phim xuyên không này không khác Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta là mấy nhưng vẫn thành công thu hút được sự chú ý của khán giả.

Việc Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn có sức hút lớn như vậy nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người, nhờ đó mà sự nghiệp của Triệu Lộ Tư lên đến đỉnh cao. Cũng từ lúc này đây, Lộ Tư đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với những dự án lớn hơn.

Lý Lạc Yên - Trường Ca Hành

Lý Lạc Yên trong "Trường Ca Hành" - Ảnh: Internet

Một trong những điểm gây chú ý nhất trong Trường Ca Hành chính là màn nữ phụ Triệu Lộ Tư chiếm spotlight của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Đảm nhận vai Lý Lạc Yên trông hơi bánh bèo và tính cách trái ngược với nữ cường Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba), nhưng Triệu Lộ Tư lại bất ngờ được khán giả rất yêu thích. Một Lý Lạc Yên mong manh cần được bảo vệ, cuộc đời gặp nhiều trắc trở dễ gây sự thương cảm của khán giả đã giúp Triệu Lộ Tư có được một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp.

Trình Thiếu Thương - Tinh Hán Xán Lạn

Trình Thiếu Thương trong "Tinh Hán Xán Lạn" - Ảnh: Internet

Lý Lạc Yên giúp Triệu Lộ Tư lọt vào mắt xanh của Tencent, nền tảng cũng nhanh chóng để cô góp mặt trong 2 dự án cấp S+ là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Thả Thí Thiên Hạ “flop dập mặt”, còn Tinh Hán Xán Lạn vốn không được kỳ vọng nay lại tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh.

Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn được nhận xét là có diễn xuất ổn, tuy thường hay bị đem ra so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện nhưng cô ấy vẫn có điểm nhấn rất riêng.