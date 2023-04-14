Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét'

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính lên sóng thu hút nhiệt lớn của khán giả. Mặc dù, dự án được khen ngợi về nội dung, kĩ xảo, diễn xuất nhưng sắc vóc của La Vân Hi lại là đề tài bàn tán của netizen.

Theo đó, La Vân Hi đã gặp rất nhiều ý kiến trái chiều về việc quá gầy, khiến tỷ lệ đầu và vai mất cân đối. Điều này khiến cho bất cứ bộ đồ nào lên người anh cũng tạo cảm giác "đầu nặng thân nhẹ" rất mất cân bằng và không hề "mỹ quan".

Chính vì thế, những ngày gần đây, mạng xã hội thường xuyên đào loạt ảnh quá khứ của La Vân Hi thời chưa ‘quá gầy’. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của anh chàng thời ‘sửu nhi’. Trong background hồ bơi, La Vân Hi ‘ngày ấy’ đốn tim fan hâm mộ bởi nhan sắc cuốn hút, làn da nâu rắn chắc cùng gương mặt góc cạnh nam tính. Nhan sắc đậm chất ‘cool boy’ của anh chàng khiến dân tình ‘xỉu lên xỉu xuống’ trước nhan sắc cực phẩm này.

Trước đó, hình ảnh La Vân Hi để kiểu tóc mái xéo ‘hot trend’ một thời cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ. Nhiều người nhận xét gương mặt trước đây của anh chàng có đường né gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan hoàn hảo sáng bừng khung hình.

Không những thế, khán giả còn dẫn chứng thời điểm tham gia bộ phim Bên Nhau Trọn Đời (2015) và Hương Mật Tựa Khói Sương (2018) hay Bạch Phát Vương Phi (2017) cũng được khen ngợi có visual đúng chuẩn soái ca ngôn tình, đặc biệt ánh mắt sắc xảo đầy vẻ uy nghiêm trong phim cổ trang khiến nhiều dân tình u mê.

Trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, khuôn mặt vốn góc cạnh nam tính của anh trong phim quá hốc hác. Tuy phù hợp với Đạm Đài Tẫn ở trần gian vì bị đối xử tệ bạc, ít khi ăn no, nhưng không tạo được khí thế hay sự uy hiếp cần có ở vai trò Ma Thần của 500 năm sau.

Việc cố tình trang điểm đậm làm mắt, mũi, miệng, lông mày quá sắc nét chỉ khiến khuôn mặt vốn gầy gò trông càng ốm yếu, hốc hác và thiếu tự nhiên hơn. Chính La Vân Hi cũng phải đăng bài trấn an người xem và cho biết mình đang cố gắng ăn để tăng cân như khán giả căn dặn.