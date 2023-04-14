Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét'

Sao quốc tế 14/04/2023 14:01

La Vân Hi đã gặp rất nhiều ý kiến trái chiều về việc quá gầy khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng. Chính vì thế, những ngày gần đây, mạng xã hội thường xuyên đào loạt ảnh quá khứ của La Vân Hi khiến dân tình mê đắm vì sắc vóc thời ấy.

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính lên sóng thu hút nhiệt lớn của khán giả. Mặc dù, dự án được khen ngợi về nội dung, kĩ xảo, diễn xuất nhưng sắc vóc của La Vân Hi lại là đề tài bàn tán của netizen.

Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 1

Theo đó, La Vân Hi đã gặp rất nhiều ý kiến trái chiều về việc quá gầy, khiến tỷ lệ đầu và vai mất cân đối. Điều này khiến cho bất cứ bộ đồ nào lên người anh cũng tạo cảm giác "đầu nặng thân nhẹ" rất mất cân bằng và không hề "mỹ quan".

Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 2

Chính vì thế, những ngày gần đây, mạng xã hội thường xuyên đào loạt ảnh quá khứ của La Vân Hi thời chưa ‘quá gầy’. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của anh chàng thời ‘sửu nhi’. Trong background hồ bơi, La Vân Hi ‘ngày ấy’ đốn tim fan hâm mộ bởi nhan sắc cuốn hút, làn da nâu rắn chắc cùng gương mặt góc cạnh nam tính. Nhan sắc đậm chất ‘cool boy’ của anh chàng khiến dân tình ‘xỉu lên xỉu xuống’ trước nhan sắc cực phẩm này.

Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 3Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 4Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 5Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 6

Trước đó, hình ảnh La Vân Hi để kiểu tóc mái xéo ‘hot trend’ một thời cũng được dân tình chia sẻ rầm rộ. Nhiều người nhận xét gương mặt trước đây của anh chàng có đường né gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan hoàn hảo sáng bừng khung hình.

Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 7

Không những thế, khán giả còn dẫn chứng thời điểm tham gia bộ phim Bên Nhau Trọn Đời (2015) và Hương Mật Tựa Khói Sương (2018) hay Bạch Phát Vương Phi (2017) cũng được khen ngợi có visual đúng chuẩn soái ca ngôn tình, đặc biệt ánh mắt sắc xảo đầy vẻ uy nghiêm trong phim cổ trang khiến nhiều dân tình u mê.

Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 8Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 9Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 10

Trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, khuôn mặt vốn góc cạnh nam tính của anh trong phim quá hốc hác. Tuy phù hợp với Đạm Đài Tẫn ở trần gian vì bị đối xử tệ bạc, ít khi ăn no, nhưng không tạo được khí thế hay sự uy hiếp cần có ở vai trò Ma Thần của 500 năm sau.

Rộ ảnh La Vân Hi thời 'sửu nhi', sắc vóc rắn chắc, đậm chất 'cool boy' khiến dân tình 'mê mệt', nhìn tình hình hiện tại khiến fan 'khóc thét' - Ảnh 11

Việc cố tình trang điểm đậm làm mắt, mũi, miệng, lông mày quá sắc nét chỉ khiến khuôn mặt vốn gầy gò trông càng ốm yếu, hốc hác và thiếu tự nhiên hơn. Chính La Vân Hi cũng phải đăng bài trấn an người xem và cho biết mình đang cố gắng ăn để tăng cân như khán giả căn dặn.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến dân tình xúc động và cảm thán về kĩ xảo 'đẹp mê hồn' với phân cảnh 12 vị thần ngã xuống bảo vệ chúng sinh

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến dân tình xúc động và cảm thán về kĩ xảo 'đẹp mê hồn' với phân cảnh 12 vị thần ngã xuống bảo vệ chúng sinh

Trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, tạo hình của 12 vị thần Đôn Hoàng chiếm trọn cảm tình của công chúng ngay từ khi tung poster nhân vật đến các phân cảnh trong phim. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước phân cảnh 12 vị thần ngã xuống, bảo vệ chúng sinh khiến dân mạng không khỏi xúc động và cảm thán trước kĩ xảo 'đẹp mê hồn'.

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