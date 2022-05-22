Tô Hữu Bằng lên tiếng trước nghi vấn phẫu thuật thẫm mỹ 'Tôi nghĩ vấn đề này không quá nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi'

Sao quốc tế 22/05/2022 16:00

Chia sẻ với trang tin, Tô Hữu Bằng khẳng định gương mặt vẫn tự nhiên, chưa từng gọt cằm, tiêm chất làm trẻ hóa làn da như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Ngày 21/5, Sina đưa tin Tô Hữu Bằng phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ sau khi nhận những bình luận nghi ngờ thay đổi ngoại hình. Chia sẻ với trang tin, tài tử Hoàn Châu cách cách khẳng định gương mặt vẫn tự nhiên, chưa từng gọt cằm, tiêm chất làm trẻ hóa làn da như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Tô Hữu Bằng lên tiếng trước nghi vấn phẫu thuật thẫm mỹ 'Tôi nghĩ vấn đề này không quá nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi' - Ảnh 1
Tô Hữu Bằng bị nghi vấn phẩu thuật thẫm mỹ - Ảnh: Internet

 

Nam diễn viên cho biết ngoại hình đổi khác là do anh bị rối loạn chức năng chuyển hóa khiến cơ thể tăng cân quá mức kiểm soát và phù nề. Chế độ sinh hoạt và ăn uống của anh cũng bị đảo lộn sau nhiều lần cách ly y tế.

Hiện, ngôi sao sinh năm 1973 đã lấy lại cân bằng thể chất và giảm cân thành công. Anh đăng tải bộ ảnh mới với cơ thể thon gọn, gương mặt góc cạnh.

Tô Hữu Bằng lên tiếng trước nghi vấn phẫu thuật thẫm mỹ 'Tôi nghĩ vấn đề này không quá nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi' - Ảnh 2
Ngoại hình đổi khác là do Tô Hữu Bằng bị rối loạn chức năng chuyển hóa khiến cơ thể tăng cân quá mức kiểm soát và phù nề - Ảnh: Internet

 

Khi được hỏi về những bình luận trái chiều xoay quanh vấn đề ngoại hình, Tô Hữu Bằng cho biết: "Tôi khá bất ngờ khi đọc những bình luận nghi kỵ và mỉa mai tôi can thiệp dao kéo. Mọi người không biết dẫn đến hiểu lầm tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chỉ cần giải thích cho họ là được. Tôi nghĩ vấn đề này không quá nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi".

Cuối tháng 4, sau 2 năm ở ẩn, cụm từ khóa "Tô Hữu Bằng tăng cân" vào top chủ đề bàn tán nổi bật trên Weibo. Hàng chục nghìn khán giả đăng ảnh, video Tô Hữu Bằng trong chương trình "Great dance crew", cho rằng anh mập hơn, không còn vẻ thư sinh, thon gầy như trước. Nhiều người nói không nhận ra Tô Hữu Bằng và đoán nam diễn viên đã can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa nhan sắc.

Tô Hữu Bằng lên tiếng trước nghi vấn phẫu thuật thẫm mỹ 'Tôi nghĩ vấn đề này không quá nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi' - Ảnh 3
Tô Hữu Bằng của hiện tại ít tham gia nghệ thuật, chủ yếu dành thời gian cho các khóa tu - Ảnh: Internet

 

Ba năm qua, Tô Hữu Bằng ít hoạt động nghệ thuật. Anh không đóng phim, dự sự kiện thương mại, chỉ góp mặt trong vài show giải trí. Thời gian còn lại anh tham gia khóa tu, lên núi tọa thiền.

 

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