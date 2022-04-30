Cát-xê thấp hơn vai phụ, 'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng liền chất vấn Quỳnh Dao và nhận được câu trả lời không thể thắc mắc thêm được

Tô Hữu Bằng gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc Những chú hổ con cùng Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng. Nổi lên nhờ vai diễn Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong Hoàn Châu Cách Cách, nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, anh nổi tiếng với đời tư sạch, hiếm và gần như không thấy scandal.

Nhưng rồi Châu Kiệt trả lời mức lương của anh là 2100 tệ khiến Tô Hữu Bằng khó lòng chấp nhận được: “Tại sao đều là nam chính trong phim nhưng Châu Kiệt lại nhỉnh hơn mình 100 tệ?” - đây từng là câu hỏi khiến nam diễn viên canh cánh trong lòng.

Nhắc đến những ngày quay Hoàn Châu Cách Cách, anh kể về một kỉ niệm khi đoàn phim đang trong quá trình quay chụp thì xảy ra chuyện khiến Tô Hữu Bằng nổi trận lôi đình, ném cả trang phục xuống đất, nổi giận đùng đùng tìm tới Quỳnh Dao để hỏi cho ra lẽ. Cụ thể, nam diễn viên đã đi dò la và nhận thấy cát-xê của mình khá thấp so với dàn diễn viên chính của Hoàn Châu Cách Cách. Thậm chí, ngay cả tiền lương của vai phụ cũng cao hơn “Ngũ a ca”, khiến Tô Hữu Bằng không tài nào hiểu được và cảm thấy vô cùng bất mãn. Vì vậy, nam diễn viên đã tìm đến Châu Kiệt - người cũng đảm nhận vai chính để tìm hiểu về thù lao của đồng nghiệp.

'Ngũ A Ca' và 'Nhĩ Khang' - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những thế, Lâm Tâm Như với cát-xê mỗi tập đều cao hơn Tô Hữu Bằng đến 300 tệ, thù lao của diễn viên thủ vai Liễu Hồng là 2500 tệ/tập, còn "Lệnh phi" thì đến 5000 tệ/tập, tính đi tính lại thì Tô Hữu Bằng là diễn viên có cát-xê khiêm tốn nhất dàn diễn viên chính, lại còn bị cả vai phụ vượt mặt. Mặc dù tiền không phải là tất cả, nhưng sự thua kém mà không hiểu lý do vì sao như thế này thật sự khiến Tô Hữu Bằng nảy sinh một nỗi gút mắc trong lòng mà chẳng ai có thể giải đáp cho anh. Cuối cùng, nam minh tinh trực tiếp đến hỏi Quỳnh Dao để cho ra lẽ mọi chuyện.

Tô Hữu Bằng có cát xê thấp hơn vai phụ trong Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh minh họa: Internet

Đáp lại câu hỏi của ‘Ngũ A Ca’, Quỳnh Dao thản nhiên nói: "Người đóng vai Lệnh Phi là Triệu Lệ Quyên - một diễn viên hạng nhất quốc gia, thù lao có cao cũng là chuyện hiển nhiên với danh tiếng, địa vị của cô ấy. Dù cậu có là nhân vật chính nhưng dù sao thì cũng là người mới, cậu đến đây để học hỏi nên lương đương nhiên không cao”.

Danh sĩ Quỳnh Dao - Ảnh minh họa: Internet

Và rồi Tô Hữu Bằng vẫn chưa phục và tiếp tục chất vấn: "Vậy thì những người diễn Liễu Thanh và Liễu Hồng cũng không phải là diễn viên hạng nhất đúng không? Tại sao họ lại được trả nhiều hơn tôi đến 500 tệ?". Quỳnh Dao tiếp tục trả lời một cách rất bình thản: “Họ có rất nhiều cảnh hành động trong phim, những cảnh quay vượt nóc băng tường thì họ cũng chẳng cần người đóng thế mà tự thân thực hiện. Mức độ nguy hiểm rất cao, thù lao được thêm 500 tệ cũng xứng đáng với công sức của họ".

Nghe xong những lời giải đáp này của Quỳnh Dao, Tô Hữu Bằng thật sự đã tâm phục khẩu phục. Hóa giải được gút mắc trong lòng, nam diễn viên tập trung cải thiện kỹ năng diễn xuất và đài từ của mình, cuối cùng đem đến một vai diễn Ngũ A Ca kinh điển trong lòng khán giả.