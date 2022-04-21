Tô Hữu Bằng 'gây ngất' vì tăng cân vèo vèo, Fan 'khóc thét' thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, chính chủ liền 'đáp trả' cực khéo

Sao quốc tế 21/04/2022 17:20

Sau thời gian vắng bóng, Tô Hữu Bằng lộ diện với visual tăng cân vèo vèo khiến fan hâm mộ khóc thét.

"Tô Hữu Bằng tăng cân" là cụm từ khóa lọt top chủ đề bàn tán nổi bật trên Weibo tối 20/4. Cư dân mạng bất ngờ trước visual tăng cân vùn vụt của chàng "Ngũ A Ca" sau 1 thời gian dài vắng bóng màn ảnh.

Tô Hữu Bằng 'gây ngất' vì tăng cân vèo vèo, Fan 'khóc thét' thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, chính chủ liền 'đáp trả' cực khéo - Ảnh 1
Từ khóa hot weibo "Tô Hữu Bằng tăng cân" - Ảnh: WBNV

 

Cụ thể, khi anh xuất hiện trong chương trình Great dance crew, với nhận xét rằng anh đang phát tướng, mất vẻ thanh thoát thư sinh vốn có, thậm chí có fan nói không nhận ra thần tượng. Nhiều người đoán vẻ khác lạ của nam tài tử 49 tuổi là do can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa.

Tô Hữu Bằng 'gây ngất' vì tăng cân vèo vèo, Fan 'khóc thét' thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, chính chủ liền 'đáp trả' cực khéo - Ảnh 2
Tô Hữu Bằng có vẻ phát tướng - Ảnh: WBNV

Nhân dịp này, các fan đã tìm lại những hình ảnh ngày còn trẻ của Tô Hữu Bằng. Không ít bình luận bày tỏ sự nuối tiếc visual ngày còn trẻ của nam diễn viên, thậm chí có ý kiến cho rằng thời gian đã lấy đi vẻ đẹp thanh xuân của chàng "Ngũ A Ca".

Tô Hữu Bằng 'gây ngất' vì tăng cân vèo vèo, Fan 'khóc thét' thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, chính chủ liền 'đáp trả' cực khéo - Ảnh 3
Fan bày tỏ nuối tiếc vì visual của Bằng ca hiện tại - Ảnh: WBNV

Tuy nhiên, nam diễn viên đã có động thái đáp trả ấn tượng. Trên MXH, mỹ nam đình đám 1 thời khoe loạt ảnh ngày trẻ của mình cùng dòng nhắn: "Béo gầy là chuyện tự nhiên, không có gì phải lo lắng". Trong loạt ảnh phim mình từng đóng có những bình luận dí dỏm: "Đã nửa tiếng đồng hồ tôi không ăn gì", "Tôi thế này mà là béo ư, béo chỗ nào thế?"...

Tô Hữu Bằng 'gây ngất' vì tăng cân vèo vèo, Fan 'khóc thét' thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, chính chủ liền 'đáp trả' cực khéo - Ảnh 4
Tô Hữu Bằng dùng meme chính mình để đáp trả lời chê bai tăng cân của netizen - Ảnh: WBNV

Động thái này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các fan trung thành. Rất nhiều bình luận động viên nam diễn viên đã được chia sẻ, cho rằng dù tăng cân nhưng vẻ đẹp, nét trẻ trung của Tô Hữu Bằng vẫn cực kỳ ấn tượng.

Tô Hữu Bằng 'gây ngất' vì tăng cân vèo vèo, Fan 'khóc thét' thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, chính chủ liền 'đáp trả' cực khéo - Ảnh 5
Thời thanh xuân tươi đẹp đã qua của Bằng ca - Ảnh: WBNV

Tô Hữu Bằng là một trong những nam tài tử được khen trẻ mãi không già. Tuy nhiên, anh cũng hay vướng tin đồn độn cằm, căng da mặt. Nam diễn viên từng giải thích, khán giả thấy anh lạ lẫm hơn chẳng qua vì stylish xây dựng hình ảnh mới, và anh muốn thử nghiệm nhiều phong cách trang điểm, làm tóc.

Tô Hữu Bằng 'gây ngất' vì tăng cân vèo vèo, Fan 'khóc thét' thời thanh xuân tươi đẹp đã qua, chính chủ liền 'đáp trả' cực khéo - Ảnh 6
Tô Hữu Bằng là một trong những nam tài tử được khen trẻ mãi không già - Ảnh: WBNV

Gần đây Tô Hữu Bằng ít đóng phim, cũng ít dự sự kiện. Trong một lần xuất hiện trên đài CTV (Đài Loan) vào năm 2020, tài tử cho biết anh thích bản thân của hiện tại, khi đã lĩnh hội được ý nghĩa cuộc sống. "Trước tuổi tứ tuần, tôi dành đến 98% thời gian cho công việc. Cách sống như vậy có được, có mất. Nay tôi nhận ra rằng một cuộc đời trọn vẹn không nên chỉ biết đến công việc".

Giảm lượng công việc, Tô Hữu Bằng dành nhiều thời gian nghiên cứu Phật pháp, tham gia các khóa tu hay lên núi tọa thiền. Anh thường có những đợt ở trên núi nhiều tuần, không dùng điện thoại, Internet. Nhờ tu tập, anh rèn luyện được cách điều chính tâm ôn hòa, tránh cảm xúc tiêu cực. Dòng chữ "Every breath is a blessing" (mỗi hơi thở là một phúc lành) được anh xăm lên cánh tay phải như một lời nhắc nhở bản thân.

 

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Trước những thông tin mà truyền thông Hong Kong đăng tải, phía Tô Hữu Bằng đã có động thái mới nhất của mình.

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