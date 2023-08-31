Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3

Sao quốc tế 31/08/2023 13:04

Nhiều khán giả từng tiếc nuối khi Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3.

Vai diễn Ngũ A Ca trong hai phần phim Hoàn Châu Cách Cách đã giúp Tô Hữu Bằng nổi tiếng khắp châu Á. Sau thành công của bộ phim trên anh góp mặt trong rất nhiều tác phẩm “ăn khách” khác, thậm chí còn rất thành công khi lấn sân sang làm nhà sản xuất phim.

Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 - Ảnh 1

Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 - Ảnh 2

Sau thành công của 2 phần phim Hoàn Châu Cách Cách, Quỳnh Dao đã cho quay tiếp phần 3 của bộ phim. Tuy nhiên, nam chính Tô Hữu Bằng được nhiều khán giả mong chờ lại không tiếp tục góp mặt trong phần này dù đây là vai diễn giúp anh chiếm trọn cảm tình công chúng.

Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 - Ảnh 3

Được biết, khi Quỳnh Dao lên kế hoạch sản xuất phần 3 của bộ phim, bà có liên lạc với dàn cast cũ với hy vọng họ sẽ tiếp tục góp mặt trong dự án mới này. Tuy nhiên, sau khi nhận lời mời thì Tô Hữu Bằng không muốn tham gia dự án này vì đọc kịch bản chỉ toàn những phân cảnh yêu đương nhàm chán nhưng vì nể Quỳnh Dao nên anh quyết định vẫn tham gia.

Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 - Ảnh 4

Tuy nhiên, chưa kịp ký hợp đồng với Quỳnh Dao thì Tô Hữu Bằng lại được mời đóng vai Trương Vô Kỵ trong phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Lúc này anh quyết định từ bỏ vai Ngũ A Ca của phần 3 để đóng vai Trương Vô Kỵ mà không cần suy nghĩ nhiều. Vai diễn Ngũ A Ca trong phần 3 của Hoàn Châu Cách Cách đã được giao cho Cổ Cự Cơ.

Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 - Ảnh 5Tô Hữu Bằng từng vì vai nam chính của Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà từ chối vai diễn kinh điển trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 - Ảnh 6

Nhờ quyết định sáng suốt năm đó của Tô Hữu Bằng mà bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003 ra mắt đã tạo nên “cơn sốt” đối với khán giả Châu Á. Đặc biệt, Tô Hữu Bằng - Giả Tịnh Văn - Cao Viên Viên được xem là bộ 3 thành công nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản 2003.

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