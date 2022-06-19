Hoàn Châu Cách Cách: Không phải Châu Kiệt, bạn thân của Tô Hữu Bằng mới là lựa chọn đầu tiên được nhắm vào vai Nhĩ Khang?

Châu Kiệt không phải là gương mặt được lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Nhĩ Khang trong "Hòan Châu Cách Cách". Vào thời điểm Hoàn Châu Cách Cách tiến hành casting, đoàn làm phim đã nhắm ngay Ngô Kỳ Long với vai Nhĩ Khang. Tuy nhiên, anh đã từ chối lời mời tham gia vì đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lúc này, Ngô Kỳ Long đang hoạt động trong giới giải trí với vai trò là ca sĩ của nhóm Tiểu Hổ Đội.

Với việc từ chối vai diễn Nhĩ Khang đình đám này, nhiều khán giả và người hâm mộ đã cảm thấy tiếc nuối cho Ngô Kỳ Long. Bởi hai thành viên của nhóm Tiểu Hổ Đội, đồng thời là bạn thân của Ngô Kỳ Long là Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng đều tham gia vào Hoàn Châu Cách Cách, với hai vai diễn quan trọng của phim.

Về phía Châu Kiệt, sau khi tạo được danh tiếng với vai diễn Nhĩ Khang ở Hoàn Châu Cách Cách, sự nghiệp của nam diễn viên lại kém xa hơn so với các bạn diễn khác bởi anh liên tục vướng vào scandal.

Đầu tiên, phải kể đến việc Lâm Tâm Như từng kể với truyền thông khi đóng phim Hoàn Châu Cách Cách đã bị bạn diễn ở Đại Lục cưỡng hôn và nữ diễn viên không dám phản kháng vì là người mới vào nghề. Mặc dù không chỉ đích danh là ai nhưng khán giả đều nghi ngờ người Lâm Tâm Như nhắc đến chính là Châu Kiệt.

Bên cạnh đó, Trần Chí Bằng còn tố Châu Kiệt đã bắt nạt anh và Tô Hữu Bằng khi đóng phim cùng nhau. Đến năm 2009, Châu Kiệt lần lượt vướng vào những lùm xùm về việc gây nhiều sự cố. Cụ thể, nam diễn viên sinh năm 1970 vẫn lái xe trong khi không tỉnh táo và hậu quả là khiến ba người trên xe bị thương. Khi cảnh sát đến nơi, anh không đứng lại giải quyết mà bỏ đi.

Châu Kiệt trong Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên - Ảnh: Internet

Vì gặp phải liên hoàn phốt, năm 2015, Châu Kiệt rút khỏi làng giải trí để tập trung làm kinh doanh nông nghiệp. Hiện tại, nam diễn viên trở thành một người nông dân giàu có và nắm trong tay nhiều công ty riêng.