'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng sở hữu học vấn 'không phải dạng vừa' trong Cbiz, từng 'chạy trốn' sang Anh vì lý do này?

Sao quốc tế 10/09/2023 14:08

Ít ai biết, không chỉ có tài năng nghệ thuật, Tô Hữu Bằng còn có học vấn ‘không phải dạng vừa’. Thành tích học tập của anh từng khiến người hâm mộ vô cùng tự hào.

Hoàn Châu Cách Cách chính là bệ phóng cho loạt tên tuổi đình đám của Trung như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt. Ít ai biết, không chỉ có tài năng nghệ thuật, Tô Hữu Bằng còn có học vấn ‘không phải dạng vừa’. Thành tích học tập của anh từng khiến người hâm mộ vô cùng tự hào.

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng sở hữu học vấn 'không phải dạng vừa' trong Cbiz, từng 'chạy trốn' sang Anh vì lý do này? - Ảnh 1

Tô Hữu Bằng sinh ra trong một gia đình gia giáo, có mẹ làm giáo viên. Thời đi học, ‘Ngũ A Ca’ rất thông minh và luôn có thành tích học tập cao chót vót. Năm 15 tuổi, anh xếp thứ nhất toàn trường, nhờ đó được tuyển thẳng vào trường THPT Đài Bắc. Đây cũng là quãng thời gian Tô Hữu Bằng thành lập nhóm Tiểu Hổ Đội cùng Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và vô cùng nổi tiếng.

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng sở hữu học vấn 'không phải dạng vừa' trong Cbiz, từng 'chạy trốn' sang Anh vì lý do này? - Ảnh 2

Tuy nhiên, vì mải mê hoạt động nghệ thuật nên có thời gian, Tô Hữu Bằng từ nam sinh học giỏi trở nên học kém. Sau đó, nam ca sĩ, diễn viên đã quyết tâm học hành thật đàng hoàng, tử tế. Kết quả, trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Tô Hữu Bằng đứng thứ 5 toàn Đài Loan và đỗ vào khoa Kỹ thuật cơ khí của Đại học Đài Bắc. Đây là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất xứ Đài. Ngành học anh chàng theo học cũng rất phổ biến tại Đài Loan vào quãng thời gian đó.

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng sở hữu học vấn 'không phải dạng vừa' trong Cbiz, từng 'chạy trốn' sang Anh vì lý do này? - Ảnh 3

Tuy nhiên, vì mải mê luyện tập, biểu diễn nên Tô Hữu Bằng đã để mất danh hiệu học sinh xuất sắc. Sau đó, nam tài tử bỏ học khoa Kỹ thuật cơ khí, dẫn tới hình tượng sụp đổ. Năm 21 tuổi, Tô Hữu Bằng quyết định sang Anh du học để tĩnh tâm trở lại. Mặc dù có giai đoạn bỏ bê việc học vì quá ham mê nghệ thuật nhưng nhiều khán giả vẫn công nhận Tô Hữu Bằng là một học bá chính hiệu.

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng sở hữu học vấn 'không phải dạng vừa' trong Cbiz, từng 'chạy trốn' sang Anh vì lý do này? - Ảnh 4

Sau thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, Tô Hữu Bằng sở hữu khối tài sản khủng từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện. Tuy nhiên, những năm gần đây, Tô Hữu Bằng không còn tham gia đóng phim mà chuyển hướng trở thành một nhà sản xuất phim. Bên cạnh đó, anh cũng chỉ góp mặt trong một số chương trình giải trí, vắng mặt tại nhiều sự kiện. Dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhưng sức hút của ‘Ngũ A Ca’ chưa bao giờ giảm sút với người hâm mộ.

'Ngũ A Ca' Tô Hữu Bằng sở hữu học vấn 'không phải dạng vừa' trong Cbiz, từng 'chạy trốn' sang Anh vì lý do này? - Ảnh 5

Ở tuổi U50, Tô Hữu Bằng chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với công chúng và có cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin nói rằng ‘Ngũ A Ca’ từng hẹn hò từ nhiều năm trước nhưng vì nam diễn viên rất kín tiếng nên không công khai chuyện tình cảm, chỉ có bạn bè và người thân xung quanh anh ấy biết.

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