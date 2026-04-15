Hy hữu: Gắp 3 bàn chải dài gần 20cm khỏi dạ dày nam thanh niên

Sức khỏe 15/04/2026 15:22

Ngày 15/4, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế nói sau 5 ngày theo dõi thủ thuật, sức khỏe người bệnh đã ổn định, hồi phục tốt và tiếp tục điều trị tại viện.

Theo thông tin từ VnExpress, bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi, trú TP Huế) nhập viện điều trị tại khoa sức khỏe tâm trí, có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại.

Trong quá trình theo dõi, người này đã nuốt 3 bàn chải đánh răng và được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy cơ cao xảy ra biến chứng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chỉ định nội soi can thiệp. Ê kíp đã gắp thành công toàn bộ dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Hy hữu: Gắp 3 bàn chải dài gần 20cm khỏi dạ dày nam thanh niên - Ảnh 1
Một bệnh nhân rối loạn tâm trí đã nuốt 3 bàn chải đánh răng vào bụng và được cứu nhờ can thiệp nội soi - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ThS.BS Phạm Như Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế, đây là trường hợp hiếm trong thực hành lâm sàng khi bệnh nhân nuốt cùng lúc nhiều dị vật dài, cứng.

Bàn chải đánh răng dài gần 20cm, có nguy cơ mắc kẹt, gây tổn thương niêm mạc, thậm chí thủng hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa nếu không xử trí kịp thời.

Dù ca bệnh phức tạp, toàn bộ dị vật đã được lấy ra bằng nội soi, không cần phẫu thuật. Sau 5 ngày theo dõi, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và tiếp tục được điều trị.

Bệnh viện khuyến nghị cần tăng cường theo dõi, chăm sóc người bệnh rối loạn tâm thần, đặc biệt những trường hợp có nguy cơ tự gây hại, đồng thời cho biết đơn vị có thể xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp bằng kỹ thuật nội soi can thiệp.

Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Cảnh báo: Chỉ còn 10m tới đích, vận động viên bất ngờ ngừng tim khi đang chạy

Một vận động viên tham gia giải chạy bộ ngày 12/4 đã bất ngờ đổ gục, tím tái và ngừng tuần hoàn khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 10m. Nhờ được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi nuốt dị vật nuốt 3 bàn chải

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

