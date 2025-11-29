'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á' Chung Lệ Đề gợi cảm ở tuổi 55

Mới đây, Chung Lệ Đề được một cư dân mạng bắt gặp khi đang đi dạo. Cô cũng tỏ ra rất thân thiện, chủ động trò chuyện cùng người này. Sau đó, người hâm mộ này cho biết từng đăng bài lên mạng khen cô “người lớn tuổi thường biết quan tâm hơn” nhưng lại bị khán giả chỉ trích nặng nề.

Những năm qua, nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì được thần thái cuốn hút, không kém cạnh những nghệ sĩ trẻ. Dù đã bước qua ngưỡng trung niên, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng săn chắc và phong thái tự tin.

Trước việc này, Chung Lệ Đề đáp lại cô không quá để tâm. “Tôi 55 tuổi mà. Nếu bạn 8 tuổi tôi sẽ là người lớn tuổi, nhưng nếu bạn 100 tuổi thì tôi vẫn còn trẻ. Tuổi tác chỉ là một con số”, cô nói. Thái độ tích cực và sự thoải mái của Chung Lệ Đề sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 có cha là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng với những đường nét sắc sảo cùng gương mặt thanh tú. Năm 1993, Chung Lệ Đề giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế, đây cũng là bệ phóng chính thức đưa cô gia nhập làng giải trí Hong Kong.

Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á . Chung Lệ Đề từng gắn liền với hình ảnh "bom sex" và không ngại cởi đồ trên màn ảnh ở phim Mẹ Kế, cũng như có những bộ ảnh nóng bỏng khoe hình thể.

Ngoài vẻ đẹp ấn tượng trời phú, Chung Lệ Đề còn có sự nghiệp khá ấn tượng. Cô góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển của Hong Kong như Vua Phá Hoại, Thần Ăn, Quan Xẩm Lốc Cốc, Chuyên Gia Xảo Quyệt (đóng cùng Châu Tinh Trì), cùng các phim như Thánh Hiệp 2, Cận Vệ Trung Nam Hải, Gia Hữu Hỷ Sự, Truyền Thuyết Người Cá, Thái Cực Quyền 1-2 ... Chung Lệ Đề thừa nhận khi đóng phim chung cô đã phải lòng Châu Tinh Trì và tỏ tình với "Vua hài Hong Kong" nhưng bị từ chối. Ngoài ra, Chung Lệ Đề còn thể hiện vai diễn đệ nhất dâm phụ Khang Mẫn trong Thiên Long Bát Bộ (2003).

Gần đây, tại thảm đỏ sự kiện VOGUE Fashion Gala 2025, diễn viên Chung Lệ Đề xuất hiện cùng hai con gái là Jaden (17 tuổi) và Cayla (15 tuổi), thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng hai con gái thừa hưởng nhiều nét đẹp lai của mẹ, sở hữu gương mặt thanh tú và vóc dáng nổi bật, trong đó Cayla cao gần 1m70. Nhiều ý kiến cho rằng màn xuất hiện tại VOGUE Fashion Gala 2025 có thể là bước khởi đầu cho hành trình nghệ thuật của hai cô gái trong tương lai.