Được mệnh danh là 'rau hoàng đế' nhưng măng tây lại đại kỵ 4 đối tượng này

Sống khỏe 26/10/2023 11:41

Măng tây là một loại rau đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không những vậy, nó còn được mệnh danh là “rau hoàng đế” thế nhưng 4 nhóm người dưới đây nên tránh xa nếu không muốn gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn.

Măng tây là loại rau cao cấp được có nguồn gốc từ châu Âu, nhập khẩu về Việt Nam. Chính vì thế nó được mệnh danh là ‘rau hoàng đế’. Loại rau này được rất nhiều người ưa chuộng bởi sự bổ dưỡng của nó và ăn khá ‘lạ miệng’.

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Măng tây được mệnh danh là ‘rau hoàng đế’. Ảnh minh họa: Internet

Về giá trị dinh dưỡng, măng tây chứa rất nhiều vitamin cũng như những dưỡng chất tốt cho cơ thể, phải kể đến như chất xơ, chất folate, vitamin A, B, C… Thế nên măng tây mang lại rất nhiều những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người.

Một số công dụng của măng tây đối với sức khỏe 

Tốt cho tim mạch: Do rất giàu potassium (kali) nên giúp điều hòa huyết áp, do có chứa nhiều folate nên giúp tim khỏe mạnh. Măng tây chứa rất nhiều chất xơ nên có thể giải tán đám cholesterol gây phiền nhiễu có trong máu.

Tốt cho đường ruột: Măng tây chứa một loại carbohydrate có tên là inulin, chất này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hệ thống ruột hoàn thành tốt chức năng. Inulin cũng giúp cho sự tăng trưởng của những vi khuẩn có lợi cho đường ruột như Lactobacilli và Bifidobacteria. Do có nhiều chất xơ nên măng tây có tác dụng nhuận tràng.

Được mệnh danh là 'rau hoàng đế' nhưng măng tây lại đại kỵ 4 đối tượng này - Ảnh 2
Khi ăn nhiều măng tây, bạn sẽ hạn chế mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan. Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh ung thư: Ngoài tác dụng bảo vệ da, chất glutathione có trong măng tây còn có khả năng phòng ngừa và chữa trị các bệnh ung thư. Theo đó, khi ăn nhiều măng tây, bạn sẽ hạn chế mắc phải các bệnh ung thư và những căn bệnh liên quan.

Ngăn ngừa bệnh loãng xương: Bạn có biết nếu ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin K và canxi sẽ rất tốt cho xương, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa bệnh loãng xương. Và măng tây chính là nguồn thực phẩm dồi dào canxi và vitamin K. Vì thế, măng tây là một thực phẩm tuyệt vời cho những người mắc các bệnh về xương khớp. Ngoài ra, vitamin K còn hỗ trợ cho quá trình đông máu nhanh hơn.

4 đối tượng “đại kỵ” với măng tây nên không muốn sức khỏe bình ảnh hưởng 

Những người bị phù nề

Những người đang gặp tình trạng phù nề do các chứng rối loạn suy tim hoặc thận, thì bạn không nên động đến các món ăn chế biến từ măng tây bởi loại rau này nhiều nước có thể khiến tình trạng phù nề thêm trầm trọng. Đối tượng này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

Người đang dùng thuốc cao huyết áp

Măng tây được biết đến là một nhân tố đóng vai trò tích cực trong việc điều chỉnh huyết áp, do đó có thể giảm các rủi ro do tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu người bệnh tăng huyết áp và đang trong giai đoạn uống thuốc chống tăng, hãy thận trọng trong việc ăn măng tây vì nó có thể phản ứng với thuốc, khiến cho huyết áp giảm xuống đột ngột gây nguy hại cho cơ thể.

Được mệnh danh là 'rau hoàng đế' nhưng măng tây lại đại kỵ 4 đối tượng này - Ảnh 3
Người đang dùng thuốc cao huyết áp hãy thận trọng trong việc ăn măng tây vì nó có thể phản ứng với thuốc. Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh gút

Người mắc bệnh gút (gout) cần tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý nhằm giúp hạ axit uric huyết bằng cách hạn chế đưa nhân purin vào cơ thể. Măng tây nằm trong nhóm có nhân purin cao nhất (trên 150mg/100g thực phẩm) nên cần tránh cho người bị gút vì chúng có thể làm người bệnh đau khớp khi dùng.

Người có chức năng thận kém

Những người có chức năng thận kém cần hạn chế hấp thụ kali. Kali trong măng tây rất cao, bổ sung thực phẩm chứa nhiều kali sẽ làm gia tăng gánh nặng cho thận.

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