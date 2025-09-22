Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 06:30

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đếm tiền sái tay, may mắn tứ phương tề tựu.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dần khá chật vật vì công việc, bị nhắc đến tên, giao phó nhiệm vụ. Người làm kinh doanh thì gặp khách hàng khó tính, lúc nào cũng cho mình là đúng, nhiều trường hợp éo le xảy ra khiến bản mệnh không muốn giải quyết.

Bù lại, vận trình tài lộc may mắn nên thu nhập của tuổi Dần không bị ảnh hưởng bởi công việc. Con giáp này được khuyên nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi bản thân để nhanh được tăng lương. Thời gian tới, công việc chính mới đem lại nhiều tiền cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng tốt lên. Con giáp này đừng ngại khi giao tiếp với mọi người vì nếu khéo ăn khéo nói bản mệnh sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi. Tuổi Dần cũng biết quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhưng cách thể hiện tình cảm còn có chút ngại ngùng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý 

Tuần mới có thể mang đến nhiều áp lực cho người tuổi Tý. Công việc phát sinh tình huống bất ngờ, khiến họ phải xử lý liên tục và khó có thời gian nghỉ ngơi. Nếu không giữ sự bình tĩnh, dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp hoặc đối tác.

Về tài chính, tuổi Tý có nguy cơ hao hụt do chi phí bất ngờ hoặc khoản đầu tư chưa kịp sinh lời. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm tài chính hay đưa ra quyết định vội vàng.

Trong quan hệ cá nhân, sự hiểu lầm có thể khiến tuổi Tý cảm thấy mệt mỏi. Họ nên chọn cách lắng nghe nhiều hơn, tránh tranh luận gay gắt để giữ hòa khí.

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hoá giải lỗi lầm với người xung quanh.

Ngày này tuổi Mão chú ý cách hành xử, bạn là người dễ nổi nóng với những chuyện bên ngoài lề. Học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân tốt hơn.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tính cách khá nóng nảy, đôi lúc hành xử công việc không được lòng cấp trên.

Tình cảm: Tình cảm vì sự thay đổi tính cách, nên có thể dễ chia xa vì những hiểu lầm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn không quá vội vã kiếm tiền, chịu khó gầy dựng bước nền vững chắc.

Sức khoẻ: Ổn định tinh thần, học cách bình tĩnh giải quyết sự việc.

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

