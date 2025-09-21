4 đối tượng không nên ăn bánh Trung thu kẻo 'rước họa vào thân'

Tết Trung thu đang tới rất gần, chiếc bánh Trung thu là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình để có Tết đoàn viên trọn vẹn. Bánh Trung thu mang nhiều hương vị hấp dẫn nhưng không phải thích hợp với mọi người.

Bánh Trung thu là món ăn không thể thiếu mỗi dịp trăng rằm tháng Tám. Với hương vị ngọt ngào và ý nghĩa đoàn viên, đây là món quà được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, với hàm lượng đường, dầu mỡ và calo "khủng", bánh Trung thu không phải là lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Dưới đây là những nhóm người cần đặc biệt cẩn trọng khi thưởng thức món bánh này. Ảnh minh họa: Internet Người mắc bệnh tiểu đường: Đây là nhóm đối tượng cần kiêng khem bánh Trung thu hàng đầu. Lượng đường cao trong bánh sẽ làm đường huyết tăng đột ngột, gây nguy hiểm và khó kiểm soát bệnh. Đặc biệt, các loại bánh nướng truyền thống chứa nhiều đường tinh luyện, rất không tốt cho người bệnh. Dù là bánh dành cho người ăn kiêng, họ vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Người thừa cân, béo phì: Một chiếc bánh Trung thu có thể chứa tới 800-1000 calo, tương đương với một bữa ăn chính. Bánh lại chứa nhiều đường và chất béo bão hòa, dễ dàng chuyển hóa thành mỡ thừa, khiến cân nặng tăng không kiểm soát. Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, nên ăn bánh Trung thu với lượng rất nhỏ hoặc tìm các loại bánh có thành phần lành mạnh hơn. Ảnh minh họa: Internet Người mắc bệnh tim mạch và huyết áp cao: Hàm lượng chất béo bão hòa, cholesterol và natri cao trong bánh Trung thu, đặc biệt là các loại bánh nhân mặn hoặc thập cẩm, có thể gây áp lực lớn lên hệ tim mạch. Những chất này làm tăng cholesterol xấu trong máu, có thể gây xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Người bị bệnh dạ dày, tiêu hóa kém: Với thành phần chính là bột mì, đường, mỡ và các loại hạt, bánh Trung thu rất khó tiêu. Những người có hệ tiêu hóa kém, đang bị đau dạ dày, viêm ruột hoặc đầy hơi sẽ dễ gặp các triệu chứng như khó tiêu, ợ chua, buồn nôn, và đầy bụng khi ăn. Ảnh minh họa: Internet Bánh Trung thu là món ăn mang đậm giá trị văn hóa, nhưng việc thưởng thức cần đi đôi với sự cẩn trọng. Nếu nằm trong các nhóm trên, bạn nên hạn chế ăn hoặc tìm các loại bánh lành mạnh, ít đường, ít béo để đảm bảo một mùa Trung thu vui khỏe và an toàn.

Bánh Trung thu đại hạ giá, “cận date”: Cẩn trọng vấn đề an toàn thực phẩm và những điều cần lưu ý khi mua Sau ngày rằm tháng 8 âm lịch, trên nhiều tuyến phố, các cửa hàng ra đủ loại khuyến mãi như giảm giá 50%, mua 4 tặng 1… để đẩy hàng tồn, thu hút khách. Chuyên gia đã đưa ra các lưu ý trong việc sử dụng bánh Trung thu giá rẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-oi-tuong-khong-nen-an-banh-trung-thu-keo-ruoc-hoa-vao-than-742330.html