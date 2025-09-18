Điểm danh 5 thói quen xấu khi uống nước gây hại nghiêm trọng cho thận

Thói quen uống nước sai cách, như chỉ uống khi khát hoặc thay thế nước lọc bằng nước ngọt, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thận.

Nước không chỉ là nguồn sống mà còn là chìa khóa giúp cơ thể hoạt động trơn tru và khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cách uống nước sai lầm có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là thận, bởi đây là cơ quan đóng vai trò lọc bỏ độc tố và duy trì cân bằng trong cơ thể. Ảnh minh họa: Internet Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 sai lầm khi uống nước đang âm thầm hủy hoại thận. Việc nhận thức và thay đổi những thói quen này sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe thận một cách hiệu quả hơn.

Uống ít nước trong ngày: Đây là sai lầm phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây hại cho thận. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc, khiến các chất thải và độc tố khó được đào thải ra ngoài. Điều này làm tăng gánh nặng lên thận, lâu dần có thể dẫn đến hình thành sỏi thận và các bệnh lý thận mãn tính khác. Hãy đảm bảo bạn uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày (tùy thuộc vào thể trạng và mức độ vận động) để thận hoạt động hiệu quả. Uống nước ngọt có ga và nước đóng chai có đường: Nhiều người lầm tưởng rằng nước ngọt có ga hoặc các loại nước trái cây đóng chai có thể thay thế nước lọc. Tuy nhiên, những loại đồ uống này chứa một lượng lớn đường fructose và chất tạo ngọt nhân tạo. Việc tiêu thụ quá nhiều đường và các chất phụ gia này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương thận. Hơn nữa, chúng không có khả năng hydrat hóa (cung cấp nước) hiệu quả như nước lọc, khiến cơ thể vẫn trong tình trạng thiếu nước.

Ảnh minh họa: Internet Uống nước ngay trước khi đi ngủ: Uống quá nhiều nước ngay sát giờ đi ngủ sẽ buộc thận phải làm việc quá sức trong đêm. Điều này không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn vì phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần mà còn tạo áp lực lên hệ bài tiết. Về lâu dài, thói quen này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận. Tốt nhất, hãy uống nước đủ trong ngày và hạn chế uống nhiều sau 8 giờ tối. Uống nước một lượng lớn cùng lúc: Cơ thể chỉ có thể hấp thụ một lượng nước nhất định trong một khoảng thời gian. Việc uống một lượng lớn nước (ví dụ: 1 lít) cùng một lúc không những không mang lại hiệu quả cao mà còn có thể gây quá tải cho thận và làm loãng nồng độ natri trong máu, dẫn đến tình trạng hạ natri máu. Hãy tập thói quen uống nước từng ngụm nhỏ và đều đặn suốt cả ngày. Nhịn tiểu thường xuyên: Mặc dù không trực tiếp liên quan đến thói quen uống nước, việc nhịn tiểu thường xuyên lại là một trong những thói quen gây hại nhất cho thận. Khi bạn nhịn tiểu, bàng quang phải chứa một lượng lớn nước tiểu trong thời gian dài, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Điều này không chỉ gây nhiễm trùng đường tiết niệu mà còn có thể lan đến thận, gây viêm nhiễm và tổn thương nghiêm trọng. Hãy đi tiểu ngay khi có nhu cầu để bảo vệ thận và bàng quang. Ảnh minh họa: Internet Uống nước đúng cách là một thói quen đơn giản nhưng lại mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe thận. Hãy từ bỏ những thói quen xấu trên để bảo vệ "bộ lọc" quan trọng này của cơ thể.

