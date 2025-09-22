Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 06:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm đâu thắng đó, tương lai xán lạn, sống trong giàu sang.

Con giáp tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu diễn ra trôi chảy, thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy phiền lòng.

Con giáp này đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Sửu phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng khá vượng sắc, đôi bên dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu bước vào tuần mới với tinh thần chủ động và nhiệt huyết. Công việc thuận lợi, nhiều kế hoạch được triển khai đúng tiến độ. Những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, hoặc thương mại sẽ có cơ hội nổi bật, dễ tạo dấu ấn.

Tài lộc của tuổi Dậu cũng có dấu hiệu tăng trưởng. Một số khoản thu ngoài dự kiến giúp họ bớt áp lực tài chính. Nếu biết cách tận dụng cơ hội, con giáp này có thể tích lũy được một khoản đáng kể cho tương lai.

Trong tình cảm, sự chân thành và cởi mở giúp tuổi Dậu gắn kết hơn với những người thân cận. Đây cũng là thời điểm tốt để củng cố mối quan hệ gia đình và mở rộng vòng tròn xã hội.

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô