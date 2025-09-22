Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu diễn ra trôi chảy, thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy phiền lòng.

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng khá vượng sắc, đôi bên dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa.

Con giáp này đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Sửu phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bước vào tuần mới với tinh thần chủ động và nhiệt huyết. Công việc thuận lợi, nhiều kế hoạch được triển khai đúng tiến độ. Những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, hoặc thương mại sẽ có cơ hội nổi bật, dễ tạo dấu ấn.

Tài lộc của tuổi Dậu cũng có dấu hiệu tăng trưởng. Một số khoản thu ngoài dự kiến giúp họ bớt áp lực tài chính. Nếu biết cách tận dụng cơ hội, con giáp này có thể tích lũy được một khoản đáng kể cho tương lai.

Trong tình cảm, sự chân thành và cởi mở giúp tuổi Dậu gắn kết hơn với những người thân cận. Đây cũng là thời điểm tốt để củng cố mối quan hệ gia đình và mở rộng vòng tròn xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!