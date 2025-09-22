Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có quý nhân phù trợ. Song nếu đang lên kế hoạch cho tương lai thì con giáp này cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt.

Tuy nhiên, tình yêu tuổi Mão đang rơi vào khoảng lặng. Dù không muốn ở bên nhau, thế nhưng bản mệnh và đối phương đều không muốn nói ra lời chia tay trước. Dù cố gắng níu kéo, gìn giữ lớp vỏ bọc an toàn mỏng manh giữa hai người nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến hồi kết.

Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh nên cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần này cần đặc biệt thận trọng. Công việc không tiến triển như mong muốn, dễ gặp sự chậm trễ hoặc thiếu sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Nếu không kiên nhẫn, họ có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, dễ nản lòng.

Tài chính của tuổi Mùi cũng tiềm ẩn rủi ro. Các khoản chi tăng lên, trong khi nguồn thu chưa kịp bù đắp, tạo cảm giác thiếu hụt. Đây là lúc họ nên quản lý chi tiêu chặt chẽ và tránh đầu tư lớn.

Ngoài ra, tinh thần tuổi Mùi trong tuần có phần bất ổn. Việc để cảm xúc chi phối dễ khiến họ đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Việc giữ thái độ điềm tĩnh sẽ giúp hạn chế phần nào những khó khăn.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày này tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

