Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Hậu trường 16/02/2026 05:30

Mới đây, giới nghệ thuật Việt đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên Hoàng Phương Hải, cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 66 tuổi, sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư vú.

Theo thông tin từ gia đình, nữ diễn viên Hoàng Phương Hải trút hơi thở cuối cùng lúc 7h24 cùng ngày. Dù đã có thời gian điều trị tích cực, bệnh tình di căn nặng khiến nữ diễn viên không thể tiếp tục đồng hành cùng phim trường và những sân khấu nhỏ vốn là niềm vui lớn nhất đời mình.

Phương Hải sinh năm 1961 tại Hà Nội. Không phải ngôi sao hạng A hay gương mặt phủ sóng dày đặc trên truyền thông, bà lại là "mảnh ghép quen thuộc" trong nhiều bộ phim truyền hình và các tiểu phẩm hài dân gian phát sóng nhiều năm qua. Khán giả có thể không nhớ tên nhân vật, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra gương mặt ấy, người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo, lối diễn chân thật và sự nhập vai tự nhiên.

 Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời - Ảnh 1

Khoảng 15 năm trước, họa sĩ - diễn viên Quế Chi là người đầu tiên mời Phương Hải tham gia đóng phim. Từ những vai quần chúng không lời thoại đến những vai phụ có đất diễn trong phim truyền hình, bà luôn làm việc bằng tinh thần nghiêm túc, tận tâm. Đồng nghiệp nhớ về bà như một người sống hào sảng, nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn diễn mới hay tham gia công tác quản lý diễn viên tại các câu lạc bộ điện ảnh.

Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, Phương Hải còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ điện ảnh Sông Hồng, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ yêu nghề tại Hà Nội. Ở đó, bà không chỉ diễn mà còn sống trọn vẹn với đam mê ca hát, khiêu vũ, đặc biệt là những bản tango sôi động. Hình ảnh người phụ nữ trung niên xoay mình đầy năng lượng trên sàn nhảy từng là nguồn cảm hứng cho không ít bạn bè đồng nghiệp.

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời - Ảnh 2
Phương Hải rạng rỡ ở thời điểm trước khi bệnh tình chuyển nặng

Hai năm trở lại đây, nữ diễn viên gần như vắng bóng trên phim trường khi căn bệnh ung thư vú chuyển biến xấu và di căn. Dù vậy, giữa năm 2024, khi sức khỏe tạm ổn định, bà vẫn tham gia một số câu lạc bộ ca hát, như một cách níu giữ ánh đèn sân khấu và cảm giác được sống giữa nghệ thuật. Đó cũng là những khoảnh khắc cuối cùng khán giả còn thấy bà xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng.

Đồng nghiệp Quế Chi chia sẻ trong nghẹn ngào rằng sự ra đi này không hoàn toàn bất ngờ, bởi những người thân thiết đều biết bà đã chiến đấu kiên cường suốt thời gian dài. Nhưng khi tin dữ thực sự đến, nỗi buồn vẫn vỡ òa. "Phương Hải sống tình cảm, biết trước biết sau. Thương lắm", chị nói.

Theo cáo phó, lễ viếng diễn ra vào 9h15 ngày 14/2 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức lúc 10h45 cùng ngày. Linh cữu được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại Nghĩa trang Cầu Bốc, Hà Nội.

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Từ khóa:   Hoàng Phương Hải qua đời sao VIỆT

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