Đúng hôm nay, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 16/02/2026 05:50

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận trình khá ổn định, không có biến động lớn, không xảy ra tình huống rủi ro bất ngờ khiến họ trở tay không kịp. Tài lộc của con giáp này ngày càng khởi sắc, càng đến cuối tháng càng tốt. Những người này có thể có thể làm ăn phát đạt. Điều quan trọng, bạn sẽ gặp quý nhân, nhận được quà tặng lớn, bất ngờ, lợi nhuận tăng vọt.

Bên cạnh đó, nhờ ngũ hành tương sinh, tình yêu chân thành của con giáp này đã khiến người ấy dần cảm nhận được và hồi đáp. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chính vì thế mà những mâu thuẫn, xung động cũng dần ít đi.

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hạ chí đến rồi, cục diện Tam Hợp xuất hiện nhiều cơ hội để con giáp may mắn này phát triển trong sự nghiệp, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên.

Đây là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của người tuổi Thìn. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình. Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người đã có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn.

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của con giáp tuổi Tuất sẽ có biến chuyển mới theo chiều hướng tốt đẹp trong thời điểm tới. Điều này làm tâm lý của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn, không cần phải nóng nảy, sốt ruột thành công thật nhanh mà dần tích lũy kinh nghiệm, phát triển ổn định.

Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, thời gian này mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy vẫn giữ được sự ổn định. Tuy vì bận rộn nên con giáp này không có nhiều thời gian dành cho nửa kia yêu thương nhưng vẫn cố gắng quan tâm để người ấy không cảm thấy tủi thân hay cô đơn.

Đúng hôm nay, thứ Hai 16/2/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

