Sự thật về nước chanh: Không phải ai cũng uống được

Nước chanh là thức uống cung cấp nhiều vitamin, nhưng không phải ai uống cũng tốt và uống lúc nào cũng có lợi cho cơ thể. Nhiều người còn coi nước chanh như 'thần dược' để giảm cân mà không ngờ rằng chính mình đang 'giết hại' sức khỏe của mình.

Nước chanh là thức uống phổ biến tốt cho sức khỏe, thường được khuyên uống vào buổi sáng khi bụng đói. Lợi ích của nước chanh bao gồm: Hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch và giải độc cơ thể… Tuy nhiên, những đối tượng dưới đây thì nên hạn chế:

Người bị viêm loét dạ dày: Axit citric trong chanh có thể gây kích ứng các vết loét trong dạ dày. Độ axit tăng thêm có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ngăn vết loét lành lại.

Người mắc chứng tiểu không tự chủ: Chuyên gia Bensley nói thêm rằng axit xitric trong chanh có thể gây ra tình trạng tiểu không tự chủ nhiều hơn vì axit có thể gây kích ứng bàng quang.

Người bị hư răng: Axit trong chanh có thể làm tăng độ nhạy cảm ở răng. Điều này cũng làm suy yếu lớp men bảo vệ răng, làm mòn men răng. Người có răng yếu uống nước chanh hằng ngày có thể gặp các vấn đề về răng miệng.

Người gai gai lạnh, mệt mỏi: Đối với người cảm thấy lạnh hay mệt mỏi không nên uống nước chanh vì càng bị lạnh thêm, mệt mỏi hơn, dễ bị cảm hàn hơn hoặc có thể cứng các khớp ngón tay, đau dây thần kinh. Bởi chanh có tính hàn.

Người bị tiêu chảy do chế độ ăn: Nếu tiêu chảy do vi khuẩn, uống nước chanh có thể có lợi vì đặc tính kháng khuẩn của nó. Tuy nhiên, trường hợp tiêu chảy là do phản ứng với chế độ ăn thì nên tránh uống thêm nước chanh.

