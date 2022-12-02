Mới đây, những bức ảnh Trần Phi Vũ diện trang phục đen và cầm ô bước đi khiến cư dân mạng không khỏi xao xuyến bởi sắc vóc "cực phẩm".
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Gần đây, Trần Phi Vũ được nhắc đến nhiều hơn sau khi phim "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" lên sóng. Diễn xuất thần thái của nam diễn viên được mệnh danh là "thái tử Cbiz" vô cùng hợp với nhân vật Lý Tuân lạnh lùng nhưng tài năng. Tài tử đã có hơn một triệu người theo dõi trên Weibo sau khi phim lên sóng và tổng số lượt thảo luận về vai diễn của nhân vật Lý Tuân của anh vượt hơn 300 triệu lượt. Các chỉ số truyền thông mới của nhân vật Lý Tuân cho thấy anh đứng top 3 và cả vị trí đầu trong nhiều ngày liên tiếp.
Mới đây, khoảnh khắc Trần Phi Vũ diện trang phục đen, cầm ô bước đi trên đường đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Dân tình không khỏi xuýt xoa trước những khung hình ngập vẻ sắc sảo và lạnh lùng đầy cuốn hút. Thậm chí, không ít người còn ví rằng khí chất của nam diễn viên không khác gì tổng tài ấm áp, lịch lãm.
Ngoài nhan sắc chuẩn soái ca, Trần Phi Vũ còn khiến nhiều người trầm trồ khi sinh ra trong gia đình quyền lực: bố là Trần Khải Ca - nhà sản xuất phim nổi tiếng, còn mẹ là Trần Hồng - "Đại hoa đán" xứ Trung. Những thước phim có mặt Trần Phi Vũ cùng bố mẹ cũng vì thế mà liên tục được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội.
Chiếc bật lửa và váy công chúa đã chính thức kết thúc sau gần 1 tháng phát sóng. Bộ phim hiện đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên mạng xã hội với hàng tỷ lượt tương tác. Vào thời gian phim phát sóng, mức độ phổ biến liên tiếp chạm mốc rất cao, trở thành tác phẩm đạt được thành tích nhanh nhất năm nay.
Bộ phim với nửa đầu là những cảnh ngọt ngào, đậm chất thanh xuân học đường. Khán giả rung động theo từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt của hai nhân vật chính. Ở phần sau, nhiều tình tiết kịch tính được đẩy mạnh lôi cuốn khán giả. Phản ứng hóa học hoàn hảo giữa Trần Phi Vũ và bạn diễn Trương Tịnh Nghi khiến câu chuyện tình của hai nhân vật thêm chân thực và thu hút. Điều này giúp cả diễn viên lẫn phim trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội Weibo, được đánh giá là "hiện tượng của phim truyền hình Trung Quốc" năm nay.