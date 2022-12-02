Gần đây, Trần Phi Vũ được nhắc đến nhiều hơn sau khi phim "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" lên sóng. Diễn xuất thần thái của nam diễn viên được mệnh danh là "thái tử Cbiz" vô cùng hợp với nhân vật Lý Tuân lạnh lùng nhưng tài năng. Tài tử đã có hơn một triệu người theo dõi trên Weibo sau khi phim lên sóng và tổng số lượt thảo luận về vai diễn của nhân vật Lý Tuân của anh vượt hơn 300 triệu lượt. Các chỉ số truyền thông mới của nhân vật Lý Tuân cho thấy anh đứng top 3 và cả vị trí đầu trong nhiều ngày liên tiếp.

Mới đây, khoảnh khắc Trần Phi Vũ diện trang phục đen, cầm ô bước đi trên đường đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Dân tình không khỏi xuýt xoa trước những khung hình ngập vẻ sắc sảo và lạnh lùng đầy cuốn hút. Thậm chí, không ít người còn ví rằng khí chất của nam diễn viên không khác gì tổng tài ấm áp, lịch lãm.