Tuy nhiên, vào sáng ngày 17/2, một blogger vừa chia sẻ bài viết của tài khoản mạng xã hội được cho là của Trương Triết Hạn đã đăng ảnh kèm thuốc chống trầm cảm cùng dòng tự sự về quãng thời gian khó khăn vừa qua: "Không thể giải thích cụ thể về những chuyện đang diễn ra, thường xuyên mất ngủ và bị quấy nhiễu điện thoại, cảm xúc không được ổn và từng có ý nghĩ tự sát được chuẩn đoán có dấu hiệu chán ăn và chỉ muốn nằm một chỗ".

Kể từ sau khi bị phong sát trong làng giải trí Hoa ngữ, Trương Triết Hạn dường như ở ẩn trong nửa năm nay, không xuất hiện trước truyền thông cũng chẳng có phản hồi nào về những việc anh đã gây ra.

Thông qua những dòng tự sự này cũng có thể nhận thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý của Trương Triết Hạn - Ảnh: Internet

Thông qua những dòng tự sự này cũng có thể nhận thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý của Trương Triết Hạn - Ảnh: Internet

Thông qua những dòng tự sự này cũng có thể nhận thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý, câu chữ và hành văn lủng củng. Hiện tại, vẫn chưa xác minh rõ liệu đây có phải tài khoản do Trương Triết Hạn sử dụng hay không. Song, người hâm mộ của nam diễn viên không khỏi lo lắng cho anh, cầu nguyện anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trương Triết Hạn dường như 'ở ẩn' trong nửa năm nay, - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tháng 8/2021, Trương Triết Hạn bị dân mạng đào lại những hành động thiếu hiểu biết về lịch sử. Chỉ nửa ngày sau đó, 27 thương hiệu đang hợp tác cùng nam minh tinh ngay lập tức tuyên bố chấm dứt hợp đồng với anh. Tốc độ "tự hủy” của Trương Triết Hạn tạo nên kỷ lục mới trong giới giải trí Hoa Ngữ.

Dồng thời, Hiệp hội Diễn xuất Trung Quốc yêu cầu các đơn vị ngành nghề tẩy chay nam diễn viên. Sau văn bản gián tiếp cấm sóng đối với Trương Triết Hạn, thì trang Sina và nền tảng Douyin đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Diễn xuất, bắt đầu triệt để xóa sổ tên tuổi nam diễn viên ra khỏi hệ thống nền tảng, động thái này như đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên.