Sau nhiều tháng đối mặt với 'làn sóng' tẩy chay, Trương Triết Hạn bất ngờ nộp đơn tố cáo để đòi danh dự

Mới đây, Trương Triết Hạn đã nộp đơn tố cáo để đòi lại danh dự của mình. Đây được xem là bước đi đầu tiên để vực dậy sự nghiệp sau khi bị tẩy chay.

Vào ngày 24/12, trang HK01 đưa tin, nam diễn viên Trương Triết Hạn đã nộp đơn tố cáo nhiều đối tượng tung tin sai sự thật, phỉ báng danh dự của anh. Sở cảnh sát quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã thụ lý vụ án và tiến hành điều tra. Đây là bước đầu tiên để nam diễn viên Sơn hà lệnh lấy lại danh dự, làm sáng tỏ các tin tức tiêu cực đã hủy hoại sự nghiệp của anh hồi tháng 8.

Nguồn tin cho biết trước đó Trương Triết Hạn đã nhiều lần nộp đơn yêu cầu được điều tra sự việc, nhằm trả lại sự trong sạch cho anh, nhưng không có đơn vị cảnh sát nào tiếp nhận đơn của Trương Triết Hạn.

Nam diễn viên Trương Triết Hạn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lý Học Chính, một diễn viên, nhà sản xuất, nhà quản lý nghệ thuật có tiếng tại Trung Quốc đã thông báo tin vui tới người hâm mộ của Trương Triết Hạn bởi hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên đã bị xóa bỏ. Theo Lý Học Chính, vụ việc của nam diễn viên còn nhiều vấn đề bất cập. Ông cho rằng nam diễn viên bị xử lý quá nhanh, đánh mất sự nghiệp chỉ sau 3 ngày nổ ra scandal mà không được quyền lên tiếng thanh minh.

Đồng thời, hình phạt của nam diễn viên được đánh giá là nặng nề khi hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp, không có quyền lên tiếng.

Sau scandal, cuộc sống của Trương Triết Hạn bị ảnh hưởng nặng nề - Ảnh: Internet

Sau khi scandal nổ ra, Trương Triết Hạn đã bị cư dân mạng công kích, lên án mạnh mẽ, mất hoàn toàn vai trò đại diện cho 27 thương hiệu, bị CCTV "chỉ mặt điểm tên" và đỉnh điểm là bị Hiệp hội công nghiệp biểu diễn Trung Quốc yêu cầu tẩy chay cách đây không lâu.

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