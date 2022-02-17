Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine

Sao quốc tế 17/02/2022 14:52

Cộng đồng mạng xứ Trung không khỏi nhốn nháo trước thông tin hẹn hò của sao nữ nổi tiếng sinh năm 2000.

Mới đây, truyền thông xứ Trung đăng tải hình ảnh Yên Hủ Gia đưa một cô gái về nhà riêng trong dịp lễ Tình nhân 14/2 vừa qua.

Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 1

Được biết, cô gái trên đi ô tô một mình đến nhà Yên Hủ Gia, dường như đã khá quen thuộc với căn nhà này. Hai người thậm chí còn ở với nhau qua đêm, sáng hôm sau cô gái một mình rời khỏi nhà, trong khi đó Yên Hủ Gia đến chiều mới xuất hiện.

Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 2

 Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 3

Nhiều cư dân mạng đã nhận ra cô gái trong đoạn video có ngoại hình khá giống “em gái quốc dân” Trương Tử Phong. Không chỉ vậy, cô gái trong video còn dùng ốp điện thoại giống với ốp điện thoại mà Trương Tử Phong dùng.

Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 4

 Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 5

Ngay lập tức, một bài đăng trên mạng xã hội từ ngày 9/10/2021 được cư dân mạng đào lại. Theo đó, bài đăng nói rằng giáo viên thi năng khiếu của bạn học của mình đã tiết lộ Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia đã hẹn hò với nhau. Được biết, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia cùng sinh năm 2001, và học chung trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh.

Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 6

 Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 7

Ngoài ra, Weibo có tên “Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia hôm nay đã chia tay chưa” đã được lập ra để phản đối cuộc tình này. Nguyên nhân là vì trong mắt netizen xứ Trung, Yên Hủ Gia là một tra nam, anh chàng từng vướng phốt “bắt cá nhiều tay”, bị tình cũ bóc phốt ngoại tình.

 Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 8

 Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 9

Chính vì thế mà Yên Gia Hủ được cho là không xứng với Trương Tử Phong khi cô là một ngôi sao trẻ tài năng của Cbiz, được mệnh danh là “em gái quốc dân”,  "thần đồng diễn xuất".

Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 10

 Fan “em gái quốc dân” Trương Tử Phong đòi thoát fan vì idol lộ ảnh hẹn hò qua đêm với tra nam tối Valentine - Ảnh 11

Hiện tại từ khóa “Yên Hủ Gia – Trương Tử Phong” đã lọt top tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Các hotsearch liên quan:

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